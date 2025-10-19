Cartographier la carte mondiale de la cuisine vietnamienne

En lançant le réseau We Love Pho (Nous aimons le pho ) la diaspora vietnamienne en Europe veut promouvoir la culture du pays à travers le pho , symbole de l’identité nationale, et organise des événements culturels pour rapprocher les communautés et partager l’amour du Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Pour la diaspora, un bol de pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) fumant a le goût des souvenirs. Sous les ciels glacés d’Europe et dans le rythme effréné des métropoles, retrouver un pho “comme là-bas” est un bonheur simple qui ramène au pays.

Prenant le pho pour point d’ancrage, We Love Pho, porté par des Vietnamiens d’Europe, a créé un espace de rencontre culturelle qui attire l’attention des compatriotes à l’étranger, mais aussi des locaux comme des amis internationaux.

Derrière un plat, une histoire

L’idée de We Love Pho a germé lors du Forum des entreprises de la diaspora vietnamienne en Europe, en octobre 2023 à Budapest, en Hongrie, autour d’un sujet alors débattu : la “Semaine du pho en Europe”.

De ces échanges est née une organisation structurée, lancée en ligne fin 2024, rassemblant un large réseau de membres - entrepreneurs, artistes, intellectuels et jeunes d’origine vietnamienne - unis par leur amour du pho et leur désir de promouvoir la culture vietnamienne.

We Love Pho multiplie les initiatives, des ateliers de cuisine communautaires aux grands événements culturels. À Bruxelles, à l’occasion du 35e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Union européenne, ses membres ont coorganisé une table ronde intitulée “We Love Pho et la carte de la gastronomie vietnamienne en Europe”, présentant au public international une cartographie des restaurants vietnamiens.

De Paris (France) à Berlin (Allemagne), en passant par Prague (République tchèque), les festivals dédiés au pho attirent un large public. Les Vietnamiens de la diaspora y viennent avec leurs enfants pour déguster, écouter des histoires et pratiquer le vietnamien ; les locaux y découvrent un symbole culturel accueillant, accessible et immédiatement séduisant.

Photo : CTV/CVN

En juillet dernier, le pho s’est aussi invité au festival Pohoda - rendez-vous majeur des arts en Slovaquie - réunissant plus de 130 artistes et des dizaines de milliers de festivaliers venus de toute l’Europe, du Japon et d’ailleurs.

Membre actif du réseau, PhoCkaren y a proposé des saveurs authentiquement vietnamiennes : soupe de nouilles à la viande de bœuf, bún bò Nam Bô (vermicelles de riz au bœuf sauté du Sud), le bánh mì (sandwich vietnamien), etc.

Le soin apporté aux plats et un service chaleureux ont fait de PhoCkaren un point fort de l’espace restauration du festival. Au milieu de centaines de stands, la présence de We Love Pho illustre avec éclat comment une cuisine traditionnelle peut s’épanouir dans un cadre contemporain et pluriculturel.

Chaque restaurant, une halte culturelle

Initiateur et catalyseur des actions de promotion du pho vietnamien en Europe et au-delà, Mai Hai Lâm, président de We Love Pho, souligne que l’attention et le soutien des représentations du Vietnam à l’étranger ainsi que des associations européennes ont été un moteur précieux, permettant au réseau de rallier rapidement les communautés vietnamiennes dans de nombreux pays.

Aujourd’hui, We Love Pho est présent dans 17 pays européens, de l’Ouest à l’Est, du Nord à la Méditerranée. Chaque échoppe de pho s’y veut une halte de culture vietnamienne ouverte aux gourmets du monde.

Le projet “Carte de la gastronomie vietnamienne en Europe” est en plein déploiement, recensant près de 5.000 restaurants et établissements vietnamiens. La campagne “500.000 bols de pho pour le monde” est, elle, portée par les membres jusqu’en 2028.

Photo : Saigontourist/CVN

Malgré des moyens limités, les membres se serrent les coudes et cherchent des solutions pour concrétiser leurs projets : faire découvrir le pho aux locaux via festivals de musique et foires, lancer l’application WLP pour fédérer la communauté des amoureux du pho…

Surtout, We Love Pho entend mobiliser la puissance de la cuisine pour devenir un pont culturel, rapprochant l’image du Vietnam de ses publics internationaux.

En Allemagne, le représentant Nguyên Lê Khánh précise que les projets ne se bornent pas aux événements et festivals culinaires : des actions en ligne partagent l’histoire du pho, ses ingrédients et ses méthodes de préparation, afin que les étrangers ne se contentent pas de déguster, mais comprennent la valeur culturelle nichée dans chaque bol.

La communauté vietnamienne s’appuie activement sur les plateformes numériques pour diffuser le message, organiser des rencontres virtuelles et collaborer avec les restaurants vietnamiens d’Europe afin d’élever la qualité et de professionnaliser la promotion du pho.

Invités récemment au Vietnam pour la table ronde “Positionner le Vietnam : communication et promotion de l’image nationale à l’ère nouvelle”, coorganisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Agence Vietnamienne d’Information, les représentants de We Love Pho ont proposé un programme d’envergure nationale pour soutenir la diaspora dans la promotion de la culture et de la cuisine vietnamiennes.

Ce programme inclurait des formations en communication et la mise à disposition de ressources et d’images de haute qualité. La diaspora - conteurs indépendants, mus par l’amour du pays et une connaissance intime de la culture - constitue de fait les meilleurs ambassadeurs, capables de créer un lien direct avec les sociétés d’accueil.

Pour amplifier la marque gastronomique Vietnam, les membres de We Love Pho ambitionnent de bâtir une boîte à outils de communication diversifiée : visuels et vidéos en haute définition, QR codes menant à des informations détaillées, flyers multilingues…

Ces supports seront déployés dans les restaurants vietnamiens à l’étranger, les lieux commerciaux, lors d’événements culturels et, surtout, sur les réseaux sociaux. La standardisation et la mise à disposition de contenus professionnels faciliteront une promotion cohérente et efficace de la cuisine et de la culture vietnamiennes par la diaspora.

Née d’une idée simple, ancrée dans l’amour du pays, la toile We Love Pho est devenue un pont entre les Vietnamiens de l’étranger, leurs racines et le monde, à travers le goût du pho, plat emblématique de l’identité nationale. Cette aventure consacre le pho comme symbole culturel du Vietnam et met en lumière le roole de la diaspora dans le rayonnement du pays.

Les défis de ressources restent réels, mais l’expérience We Love Pho prouve qu’avec l’engagement collectif, l’âme vietnamienne peut rayonner au cœur de l’Europe et bien au-delà.

An Binh - Phuong Nga/CVN