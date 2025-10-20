Femmes vietnamiennes : courage, résilience et leadership

Dans le continuum de la culture vietnamienne, les femmes occupent depuis toujours une place centrale. Épouses, mères, elles ne se contentent pas d’assurer le bien-être matériel du foyer : elles en sont la flamme, celles qui nourrissent l’amour, la confiance, les rêves et les espérances de chacun.

>> Le dirigeant Tô Lâm trace la vision des femmes vietnamiennes à l’horizon 2045

>> Les femmes leaders brisent les barrières pour l’égalité et la prospérité du pays

>> Les artisanes du renouveau écologique du Delta du Mékong

>> Façonner la femme vietnamienne de la nouvelle ère

“L’homme bâtit la maison, la femme bâtit le foyer” : si les normes qui définissent la féminité ont évolué avec le temps, le rôle de “porteuse” et de “gardienne” du feu familial, lui, demeure immuable. À toutes les époques, l’image des femmes vietnamiennes modestes, simples, laborieuses et résilientes s’impose comme le pilier silencieux de la famille. Et lorsqu’il a fallu défendre la patrie, ces silhouettes discrètes et délicates se sont dressées, se muant en combattantes résolues, intrépides et héroïques.

De plus en plus nombreuses sont celles qui s’imposent comme responsables politiques, scientifiques de renom, dirigeantes dynamiques. Les femmes vietnamiennes d’aujourd’hui affirment avec assurance leur personnalité et leur intelligence dans tous les domaines de la société, contribuant de manière décisive à l’édification nationale et à la réalisation des objectifs de développement socio-économique. Partout, dans chaque secteur et chaque métier, leur présence et leur apport patient, constant et infatigable sont devenus indispensables.

Texte et photos : Phuong Nga - VNA/CVN