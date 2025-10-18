Viettel Cambodia renforce l'amitié Vietnam - Cambodge par le don de sang

Le 18 octobre, la société Viettel Cambodia (Metfone), filiale du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée vietnamienne (Viettel), a organisé, en coopération avec le Centre national de transfusion sanguine du Cambodge, la Journée du don de sang 2025, sous le thème "Une goutte de sang - Un million de cœurs".

Photo : VNA/CVN

L'événement vise à répondre à la pénurie urgente de sang, à contribuer à la protection de la santé publique et à promouvoir les valeurs humanitaires, l’esprit de partage et de solidarité au sein de la communauté.

Il s’agit de la deuxième année consécutive que Metfone organise cette activité en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine du Cambodge. L’initiative s’inscrit dans une série d’actions sociales régulières menées par l’entreprise, conformément à sa philosophie : associer croissance économique, responsabilité sociale et bien-être des populations locales.

Nhong Dinthan, directeur général adjoint de Metfone, a déclaré que l’entreprise associe depuis toujours ses activités commerciales à des engagements concrets en faveur de la communauté. Il a précisé que ce programme de don de sang est conçu pour apporter un sourire aux patients dans le besoin urgent de transfusions. "À travers cet événement, Metfone souhaite témoigner de son engagement envers la communauté cambodgienne et contribuer à renforcer les relations d’amitié entre les gouvernements et les peuples du Cambodge et du Vietnam", a-t-il ajouté.

L’événement a reçu un accueil enthousiaste, mobilisant 115 volontaires, dont des employés cambodgiens et vietnamiens de Metfone ainsi que des partenaires. Dès les premières heures de la journée, de nombreux collaborateurs étaient présents pour participer à cette activité pleine de sens.

Vo Hoàng Thuân, directeur adjoint du Centre technique de Viettel Cambodia (GIS), a exprimé sa fierté de participer à cette initiative : "J’espère qu’une petite partie de moi pourra aider quelqu’un dans le besoin. Une goutte de sang offerte peut sauver une vie. J’espère que mon sang atteindra les bonnes personnes, celles qui en ont réellement besoin".

Initiative volontaire empreinte d'humanité

De son côté, Phao Rathana, employé de Metfone, a salué cette action qu’il qualifie d’initiative volontaire empreinte d’humanité, visant à soutenir les personnes nécessitant des transfusions. Il a remercié l’entreprise d’avoir offert à ses employés l’opportunité de contribuer directement au bien-être de la communauté ainsi que des employés de l'entreprise eux-mêmes.

D’ici à la fin de l’année 2025, Metfone prévoit de lancer d’autres activités sociales telles que la remise de cadeaux à l’occasion du Têt aux personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge, ou l’assistance aux familles démunies. Ces actions humanitaires concrètes ont pour but de susciter l’espoir et d’apporter des sourires à la population cambodgienne.

À travers ces initiatives, Metfone réaffirme son engagement fort envers la société et les citoyens du pays d’accueil, tout en contribuant à nourrir les liens d’amitié entre les peuples vietnamiens et cambodgiens, voisins proches et partenaires historiques.

VNA/CVN