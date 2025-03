De grandes attentes pour les relations Vietnam - Singapour

Après l'élévation officielle des relations bilatérales entre le Vietnam et Singapour au niveau de partenariat stratégique global le 12 mars dernier lors de la visite du secrétaire général du Comité central (CC) Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, la visite au Vietnam du Premier ministre singapourien Lawrence Wong, un peu plus d'une semaine plus tard, a suscité un vif intérêt public.

Selon des experts singapouriens, la visite du Premier ministre Lawrence Wong au Vietnam, les 25 et 26 mars, témoigne des grandes attentes quant aux relations substantielles entre les deux pays.

L'élévation des relations entre les deux pays au niveau du partenariat stratégique global conjuguée à la visite du Premier ministre Lawrence Wong au Vietnam, témoigne des fortes attentes de Singapour envers ce partenariat, a déclaré le professeur Vu Minh Khuong de l'École de politique publique Lee Kuan Yew relevant de l'Université nationale de Singapour, dans un échange avec le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Singapour.

Selon lui, le moment choisi pour la visite du Premier ministre Lawrence Wong témoigne de la confiance de Singapour dans la valeur significative que ce partenariat peut apporter. À l'approche des élections générales à Singapour, événement crucial pour le Parti d'Action populaire (PAP) au pouvoir et le peuple singapourien, cette visite démontre également que le renforcement des liens avec le Vietnam est devenu une priorité stratégique de la cité-État en 2025 et au-delà, a-t-il ajouté.

Le professeur a apprécié les relations Vietnam - Singapour dans le contexte général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des évolutions mondiales. Les deux pays doivent accorder de l'importance à des consultations régulières et résoudre des problèmes concrètes tels que l'amélioration de la productivité du travail, la compétitivité, la connectivité économique numérique, l'économie verte, la logistique et le transport maritime, etc. Il a émis son espoir que le Vietnam et Singapour deviennent des exemples de réussite marquant non seulement en Asie du Sud-Est mais aussi à l'échelle mondiale.

De son côté, le professeur Bilveer Singh, chef adjoint du Département de sciences politiques de l'Université nationale de Singapour, a déclaré que la visite du Premier ministre Lawrence Wong au Vietnam démontrait clairement la bonne volonté de promouvoir les relations bilatérales du point de vue des dirigeants singapouriens.

Les visites fréquentes de haut niveau favorisent une compréhension mutuelle globale, en particulier en ce qui concerne les priorités de chaque pays, ajoutant que la visite réaffirme la tradition positive dans les relations entre le Vietnam et Singapour : maintenir des liens étroits et travailler ensemble pour développer un partenariat plus substantiel et plus efficace.

