La visite du président brésilien ouvrira des opportunités de coopération bilatérale

>> Visite d'État du président brésilien au Vietnam

>> Prochaine visite du président brésilien au Vietnam : un nouveau chapitre des relations bilatérales

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, a rappelé que le Vietnam est le premier pays de l’ASEAN à avoir conclu un partenariat stratégique avec le Brésil, et que ce dernier est le premier pays d’Amérique du Sud à avoir élevé ses relations avec le Vietnam à ce niveau. Cette visite témoigne du développement continu des relations bilatérales en promouvant la coopération dans divers domaines, dont la politique, la sécurité, l’économie, les sciences et les technologies, la culture et l’environnement…

Selon Bùi Van Nghi, cette visite d’État constituera une occasion importante pour les dirigeants des deux pays de discuter de la concrétisation des engagements politiques à travers des programmes de coopération substantiels et efficaces, dans l’intérêt commun.

Des accords de coopération sont attendus

Les deux parties devront également échanger sur les perspectives de coopération dans des secteurs à fort potentiel, tels que les énergies renouvelables, les industries manufacturières, l’agriculture de haute technologie, les biocarburants, l’éducation et la formation, tout en définissant des mesures concrètes pour intensifier les échanges commerciaux et les investissements. Des accords de coopération sont attendus entre ministères, localités et entreprises, afin de contribuer à établir un cadre juridique favorable au développement de projets communs.

L’ambassadeur vietnamien a en outre exprimé l’espoir que le Brésil reconnaîtrait prochainement le statut d’économie de marché du Vietnam, et qu’il œuvrerait pour accélérer les négociations d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le MERCOSUR, étape décisive pour approfondir les relations économiques bilatérales.

Dans un contexte mondial marqué par de multiples défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, Bùi Van Nghi a souligné la nécessité de la coopération et des échanges d’informations entre les deux pays en matière de sécurité, de défense. Il a insisté sur l’importance de diversifier et multilatéraliser les chaînes d’approvisionnement, de production et de consommation, en tirant parti des complémentarités économiques.

Par ailleurs, il a affirmé que le Vietnam et le Brésil pourraient coopérer pour promouvoir des initiatives mondiales pour la paix, la protection de l’environnement et le développement durable.

La visite du président Lula da Silva au Vietnam ouvrira une nouvelle phase de coopération et de développement forte, durable, substantielle et efficace dans de nombreux domaines, répondant aux aspirations des peuples des deux pays, tout en renforçant la position et le prestige de chaque nation dans leurs régions respectives et sur la scène internationale. Cette visite offrira également de nouvelles opportunités, non seulement pour le Vietnam et le Brésil, mais aussi au service de la stabilité et de la prospérité communes à l’échelle régionale et mondiale, a conclu Bùi Van Nghi.

VNA/CVN