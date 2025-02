Vietnam - Chine

Cao Bang - Guangxi : un nouveau point de passage pour renforcer la coopération transfrontalière

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité du Parti du district de Ha Lang, province de Cao Bang, Vu Khac Quang, a affirmé que le poste frontière de Ly Van (Vietnam) - Shuo Long (Chine) constituait la connexion routière la plus pratique vers les principales destinations touristiques des deux provinces et régions.

Cet événement ouvre de nouvelles perspectives et marque une avancée dans la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays, contribuant activement au développement socio-économique rapide et durable des deux parties, ainsi qu'à la construction d'une frontière amicale, prospère et harmonieuse, a-t-il ajouté.

L'inauguration du poste frontière bilatéral de Ly Van (Vietnam) - Shuo Long (Chine) revêt une importance stratégique, répondant aux aspirations et aux besoins de développement immédiats des deux régions. Ce nouveau point de passage renforcera significativement les échanges socio-économiques entre les provinces de Cao Bang et du Guangxi, et plus particulièrement entre les districts de Ha Lang et de Daxin.

VNA/CVN