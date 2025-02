L'Algérie appelle les entreprises vietnamiennes à venir investir sur son sol

Dans le but de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre le Vietnam et l'Algérie, et plus particulièrement avec la Wilaya de Ghardaïa, l'Office du commerce du Vietnam en Algérie a mené une mission de travail dans cette région du 22 au 25 février.

Dans ce cadre de cette mission, un séminaire a été organisé en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie locale, afin de présenter les opportunités de coopération économique et commerciale entre les deux pays.

L'événement a réuni Mukli Djamal, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Wilaya de Ghardaïa, ainsi que des représentants de 15 entreprises locales spécialisées dans l'import-export de produits agricoles, l'agroalimentaire, l'emballage, la logistique et d'autres secteurs.

Située à environ 600 km d'Alger, Ghardaïa est un pôle commercial et industriel stratégique. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Ghardaïa a lancé un appel aux entreprises vietnamiennes, les invitant à investir, à créer des coentreprises et à établir des partenariats dans la production et la transformation de biens destinés à la consommation locale et à l'exportation, dans le cadre de collaborations mutuellement bénéfiques. La région s'engage à offrir des conditions favorables aux investisseurs étrangers, notamment en matière de fiscalité et de location de terrains industriels.

Lors de l'événement, Hoàng Duc Nhuân, conseiller commercial du Vietnam en Algérie, a donné un aperçu de la situation économique et du commerce extérieur du Vietnam, ainsi que des relations commerciales et d'investissement entre les deux pays. Selon les données des douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 220 millions de dollars en 2024.

À cette occasion, l'Office du commerce a présenté une série d'événements commerciaux internationaux se tenant au Vietnam, parmi lesquels le Festival du café de Buôn Ma Thuôt (mars 2025), Vietnam Expo (avril et décembre), Vietnam International Sourcing Expo 2025 (septembre) et Vietnam Food Expo (novembre).

Les autorités et entreprises algériennes ont été chaleureusement invitées à participer à ces événements afin de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

VNA/CVN