Le Vietnam a exporté plus de 919.000 tonnes d’acier en janvier

>> Le Premier ministre se rend au complexe sidérurgique de Hoa Phat Dung Quât à Quang Ngai

>> Le Vietnam dispose encore d’opportunités d’exportation de l’acier et de l’aluminium aux États-Unis

La production d’acier fini a atteint 2,3 millions de tonnes, soit une diminution de 7,96% par rapport à décembre 2024 et de 9,2% en glissement annuel. D’après la VSA, les perspectives du marché de l’acier vietnamien en ce début d’année 2025 restent incertaines. Le mois de janvier, marqué par les vacances du Nouvel An grégorien et du Têt traditionnel, a connu une baisse d’activité, impactant la production et les ventes de produits sidérurgiques.

Photo : VNA/CVN

Les ventes d’acier fini au Vietnam se sont limitées à 2,062 millions de tonnes, enregistrant une contraction de 15,2% par rapport à janvier 2024.

Sur le marché des matières premières, le prix moyen du minerai de fer s’est établi à 101,9 dollars/tonne en janvier, affichant une baisse de 24,6 % par rapport à l’année précédente et de 1,6% par rapport à décembre 2024.

Selon les données du Département général des douanes du Vietnam, le pays a exporté 919.875 tonnes d’acier en janvier 2025, générant un chiffre d’affaires de 611 millions de dollars. Ces chiffres traduisent une baisse de 19% en volume et de 24% en valeur par rapport à la même période en 2024. Le prix moyen à l’exportation s’est établi à 664,2 dollars/tonne, soit une diminution de 6 % en glissement annuel.

En termes de marchés, les États-Unis ont été le principal acheteur d’acier vietnamien, avec des importations d’une valeur de 75 millions de dollars, en recul de 32% par rapport à janvier 2024. L’Italie arrive en deuxième position avec 57,9 millions de dollars (-49%), suivie du Cambodge, qui a importé pour 53 millions de dollars (-22%).

Impact des nouvelles taxes américaines sur l’acier et l’aluminium

L’application par les États-Unis d’une taxe de 25% sur les importations d’acier et d’aluminium suscite des préoccupations quant à ses répercussions sur l’industrie vietnamienne. Cette mesure ne prévoit pas d’exemption ni de traitement préférentiel pour certains partenaires.

Toutefois, selon les experts et les industriels, l’impact devrait rester limité. Le marché américain ne représente en effet que 13 % des exportations vietnamiennes de ces matériaux, se plaçant derrière l’ASEAN et l’Union européenne. Ainsi, bien que certaines entreprises spécialisées dans l’exportation d’acier galvanisé vers les États-Unis puissent être affectées, l’impact global sur le secteur sidérurgique vietnamien devrait être modéré.

En parallèle, le Vietnam a importé environ 950.000 tonnes d’acier en janvier 2025, soit une baisse de 38,89% par rapport à décembre 2024 et de 36,18% en glissement annuel.

La valeur des importations s’est élevée à plus de 691 millions de dollars, marquant un recul de 36,03% par rapport à décembre 2024 et de 34,78% sur un an.

VNA/CVN