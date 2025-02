Lutte contre la pêche INN : actions concrètes pour lever le "carton jaune" de la CE

Jeudi 27 février, dans la ville de Tuy Hoà (province de Phu Yên, au Centre), le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé une conférence sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et sur les préparatifs en vue de la mission d’inspection de la Commission européenne (CE).

Des représentants de plusieurs provinces et municipalités du Centre, dont Huê, Dà Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yên, Khanh Hoà et Ninh Thuân, ont participé à cette conférence.

Selon Vu Duyên Hai, directeur adjoint du Département des pêches (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), les quatre inspections menées sur le terrain par la Commission européenne ont permis de constater des progrès significatifs dans la mise en œuvre de ses recommandations. L’application des réglementations s’est renforcée, notamment grâce à des mesures plus strictes contre les navires de pêche enfreignant les eaux territoriales étrangères et ceux dont la connexion au système de surveillance des navires a été interrompue...

Selon Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural et vice-président du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN, la levée du "carton jaune" de la Commission européenne est un objectif clé. Il a affirmé qu'une détermination renforcée à atteindre cet objectif permettrait d'améliorer les perspectives d'exportation des produits de la pêche vietnamiens, d'accroître leur valeur ajoutée et, par conséquent, de stimuler la croissance du PIB.

Il est donc impératif que chaque collectivité et chaque pêcheur s'engagent collectivement et mettent en œuvre des mesures concrètes, dans les meilleurs délais, afin de réaliser cet objectif.

