Vietnam - Chine

Signature de deux documents de coopération avec le Guangxi

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a eu mercredi 19 février à Hanoï un entretien avec Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, Chine, en visite de travail au Vietnam.

Nguyên Hông Diên s'est réjoui des réalisations de la coopération entre les localités vietnamiennes et le Guangxi ces derniers temps, avec un commerce bilatéral enregistré de 41,6 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 15,4% sur un an. Le Vietnam est resté, pendant les 26 années consécutives, le plus grand partenaire commercial du Guangxi.

Le ministre a demandé au dirigeant chinois de prêter attention et de diriger les départements et les branches du Guangxi pour coordonner avec la partie vietnamienne dans la mise en œuvre de nombreux contenus de coopération, notamment l’expansion du commerce entre le Vietnam et le Guangxi, y compris le maintien des chaînes d’approvisionnement stables en canalisant efficacement les marchandises entre les postes frontières, en particulier pour les produits agricoles et aquatiques.

Il a souhaité que la partie chinoise informe rapidement la partie vietnamienne des réglementations susceptibles d’affecter les activités d’importation et d’exportation entre les deux parties ; promeuve l’ouverture du marché aux produits agricoles de haute qualité du Vietnam et à ceux qui ont une forte demande sur le marché chinois tels que les agrumes, les avocats, les pommes cannelle et les pommes roses ; soutienne les activités et programmes de promotion du commerce pour introduire des produits vietnamiens de qualité au Guangxi.

Secteurs prioritaires

Il est nécessaire de renforcer la coopération dans la modernisation de la structure industrielle du Vietnam et du Guangxi, en donnant la priorité aux industries de haute technologie, de pointe et respectueuses de l'environnement, en appliquant la science, la technologie et les technologies de l'information au processus de production pour améliorer la productivité et en promouvant la coopération dans la formation des ressources humaines dans l'industrie manufacturière et de fabrication.

Le ministre vietnamien est proposé que le Guangxi promeuve activement la signature d'un protocole d'accord sur la coopération en matière de connexion électrique entre le Vietnam et la Chine, et étudie en même temps le plan de coopération en matière de connexion électrique Guangxi - Quang Ninh via une ligne à courant continu à très haute tension. D'autre part, il faut coordonner efficacement dans la mise en œuvre du Plan d'action pour la période 2024-2026 et de la Liste des tâches clés pour 2025, en créant un point lumineux qui contribue activement à la mise en œuvre de "l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine".

Chen Gang, de son côté, a suggéré que le Guangxi et le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce continuent de renforcer leur coopération et recherchent une plus grande dynamique de croissance pour les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Il a proposé un certain nombre de mesures visant à promouvoir les relations commerciales bilatérales telles que l’organisation de la 22e Exposition Chine - ASEAN ; la promotion de la coopération industrielle transfrontalière ; le renforcement de la coopération en matière d’intelligence artificielle et de commerce électronique ; la construction pilote de postes-frontières intelligents entre la Chine et le Vietnam ; la construction d’un centre de quarantaine pour les produits agricoles vietnamiens exportés vers la Chine...

Après l’entretien, Nguyên Hông Diên et Chen Gang ont assisté à la cérémonie de remise de deux documents de coopération entre le secteur de l'industrie et du commerce et le Guangxi : liste des tâches clés en 2025 pour mettre en œuvre le Plan d'action pour la période 2024-2026 entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et l’autorité du Guangxi ; protocole mémorandum d'accord sur la promotion de la coopération dans l'industrie manufacturière entre le service de l'Industrie et du Commerce de Quang Ninh et le service du Commerce du Guangxi.

