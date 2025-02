Énergie nucléaire : le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a rencontré le 25 février à Séoul le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Ahn Duk Geun.

Les deux ministres ont discuté des orientations et des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l'industrie, l’énergie, notamment les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. En ce qui concerne la coopération dans le développement de l'énergie nucléaire, les deux parties ont eu des discussions approfondies sur diverses questions, allant de l'expérience de gestion aux méthodes de fourniture de ressources humaines, de financement et de transfert de technologie.

Nguyen Hong Dien a également présenté les nouvelles politiques du Vietnam aux partenaires sud-coréens. Le Vietnam prévoit d'atteindre une production d'électricité de 150 GW d'ici 2030. En conséquence, le pays ouvrira ses portes aux investisseurs étrangers et sud-coréens et aussi à ses partenaires stratégiques globaux dotés d'une riche expérience et de connaissances en matière d'énergie nucléaire.

Le ministre vietnamien a également rencontré et discuté avec des représentants de grandes sociétés énergétiques sud-coréennes telles que KEPCO, Doosan Energy, POSCO E&C, LS Eco Energy... Outre les domaines de l'électricité et de l'énergie, les partenaires sud-coréens ont manifesté un grand intérêt pour la coopération dans l'extraction de terres rares au Vietnam. Le pays dispose d'une réserve de terres rares estimée à environ 22 millions de tonnes (soit plus de 18 % des réserves mondiales de terres rares), se classant au deuxième rang mondial.

S'adressant aux médias après la séance de travail, Lee Sang Ho, PDG de LS Eco Energy, a déclaré qu'en plus de se concentrer sur la coopération dans l'extraction de terres rares, LS Eco Energy prévoit également d'élargir la coopération dans la construction d'infrastructures électriques avec le Vietnam, notamment en participant à des projets d'énergie nucléaire.

