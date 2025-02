Vietnam - Chine : les garde-côtes effectuent une patrouille conjointe au golfe du Bac Bô

Les corps de garde-côte du Vietnam et de la Chine ont organisé la première patrouille conjointe en 2025 dans la zone maritime au Nord du golfe du Bac Bô dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Vietnam) et la ville de Dongxing, ville de Fangchenggang, province du Guangxi (Chine), pour renforcer la coordination dans la lutte contre les crimes et les violations de la loi en mer.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la patrouille, les garde-côtes vietnamiens ont activement sensibilisé et informé des dizaines de navires de pêche nationaux opérant dans la zone maritime frontalière afin de se conformer strictement aux réglementations sur la lutte et la prévention de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) afin de contribuer à faire retirer le carton jaune de la Commission européenne (CE) et à développer l'industrie de la pêche vietnamienne de manière durable.

Il s'agit de la cinquième patrouille conjointe dans les eaux frontalières depuis 2024, organisée chaque trimestre par les corps de garde-côtes des deux pays pour maintenir régulièrement la sécurité et l'ordre, assurer le respect de la loi par les habitants des deux pays, contribuant à resserrer les liens bilatéraux, dont la coopération en matière d'application de la loi en mer.

VNA/CVN