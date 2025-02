Renforcer les entreprises privées pour soutenir la croissance économique

Pour aider le Vietnam à surmonter le piège du revenu intermédiaire et à devenir un pays socialiste développé avec une économie à revenu élevé d’ici 2045, les experts soulignent la nécessité de favoriser et de renforcer les capacités internes des entreprises privées. Cela leur permettra de se développer et de contribuer plus activement au développement et à la croissance économique du pays.

>> Publication d'un rapport sur l'évaluation des 500 plus grandes entreprises privées

>> Le PM préside une conférence avec les principales entreprises du pays

Entre 2016 et 2021, le secteur privé a contribué en moyenne à près de 46% du PIB, généré environ 30% des recettes du budget de l’État et attiré environ 85% de la main-d’œuvre. Les contributions du secteur à l’impôt sur les sociétés ont représenté 34,1%, dépassant la part de 27,7% apportée par les entreprises publiques.

Photo : VNA/CVN

Il convient de noter que la contribution du secteur privé aux recettes totales du budget de l’État est passée de 13,88% en 2016 à 18,5% en 2021. Il a également représenté 35% du chiffre d’affaires total des importations et 25% du chiffre d’affaires total des exportations.

Avec de telles contributions, le secteur privé a été une force cruciale dans la création d’emplois, la réduction de la pauvreté, l’amélioration du niveau de vie et la promotion d’une croissance économique inclusive et durable au Vietnam. Cependant, des signes émergent que ce secteur est en train de «perdre son élan».

Le Dr. Bui Thanh Minh a souligné que le secteur privé est de plus en plus éclipsé par les investissements directs étrangers (IDE), car 72,52% du chiffre d’affaires des exportations du Vietnam provient d’entreprises à capitaux étrangers. Cette domination est évidente dans divers aspects, des chiffres économiques mesurables aux préoccupations qualitatives, telles que la perception des propriétaires d’entreprises privées selon laquelle ils sont confrontés à un traitement inégal.

Actuellement, 72,52% du chiffre d’affaires des exportations du Vietnam provient d’entreprises à capitaux étrangers (IDE). De plus, alors que le secteur des IDE se concentre sur l’exportation de produits de haute technologie et à forte valeur ajoutée, les entreprises nationales exportent principalement des matières premières, des produits agricoles et des produits industriels légers à forte intensité de main-d’œuvre.

D’un autre côté, certains obstacles empêchent les entreprises nationales d’investir, de produire et d’opérer. Les enquêtes menées par le Conseil de recherche sur le développement du secteur privé au cours des deux dernières années indiquent systématiquement que la confiance des entreprises parmi les entrepreneurs du secteur privé reste faible et se rétablit plus lentement que dans le secteur public et celui des IDE.

Ce sentiment se reflète dans les données récentes de l’Office général des statistiques, qui présentent des perspectives sombres. En janvier 2025, le nombre d’entreprises se retirant du marché a bondi. Plus précisément, 52.800 entreprises se sont inscrites pour une suspension temporaire ; près de 3.500 entreprises ont cessé leurs activités en attendant les procédures de dissolution ; et 2.021 autres ont achevé leur dissolution, soit une baisse de 8,3%.

Le nombre total d’entreprises sortant du marché a atteint 58.300, marquant une augmentation de 8,1% sur un an. Par rapport à janvier 2024, le nombre de nouvelles entreprises enregistrées en janvier 2025 a chuté de 30,3%, tandis que le nombre d’entreprises suspendant temporairement leurs activités a augmenté de 20,2%. Cela signifie que les sorties d’entreprises ont dépassé en nombre les créations d’entreprises dans un rapport de 5 à 1, un phénomène sans précédent ces dernières années.

Le Dr. Lê Duy Binh, directeur d’Economica Vietnam, a noté que ces tendances mettent en évidence les défis permanents auxquels sont confrontées les entreprises, en particulier les entreprises privées. Il a également souligné les signes alarmants concernant le ratio du différentiel production/capital (ICOR) dans les investissements du secteur privé. En 2010, le secteur public avait besoin de 9,8 unités de capital pour générer 1 unité de PIB, tandis que le secteur privé n’en avait besoin que de 4,3 unités pour le même rendement. Cependant, cette tendance s’est inversée depuis l’apparition du Covid-19. Le secteur privé a besoin de 23 unités de capital pour produire 1 unité de PIB, tandis que le secteur public a maintenu ses niveaux d’efficacité antérieurs.

Renforcer la capacité interne des entreprises privées

Compte tenu de cette réalité, Lê Duy Binh a souligné la nécessité de renforcer la capacité interne des entreprises privées et de se concentrer sur l’augmentation du nombre d’entreprises pour assurer un développement durable.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que la création d’une entreprise n’est pas difficile, mais assurer sa survie et sa croissance à long terme nécessite des efforts importants. «Il est temps que le gouvernement donne la priorité au développement des entreprises existantes plutôt que de se concentrer uniquement sur l’augmentation du nombre d’entreprises nouvellement enregistrées. En outre, des réformes audacieuses sont nécessaires pour créer un cadre juridique favorable, en particulier pour les modèles commerciaux individuels », a-t-il indiqué.

En plus d’encourager la transformation des entreprises, le Dr. Bui Thanh Minh a souligné l’importance de renforcer la confiance du secteur privé en créant un environnement commercial propice pour stimuler la production et les activités commerciales.

Pour y parvenir, le gouvernement doit établir un écosystème politique complet, notamment en matière de soutien aux startups et de développement des petites et moyennes entreprises (PME). L’objectif principal est de favoriser un environnement favorable qui permette aux entreprises de fonctionner, de croître et d’accumuler du capital, de la technologie et des ressources, pour finalement évoluer vers de grandes entreprises qui stimulent l’économie. Les politiques de soutien aux start-ups et aux PME comprennent généralement des incubateurs d’entreprises, une aide financière et des incitations fiscales pour faciliter leur croissance.

Dans ce groupe d’entreprises, les politiques devraient donner la priorité aux entreprises à fort potentiel, leur permettant de maximiser leurs capacités en adoptant des technologies modernes. La Chine et Taïwan (Chine) sont de parfaits exemples du «modèle du retardataire», où les instituts de recherche financés par l’État recherchent activement des technologies étrangères de pointe et les intègrent dans le contexte local.

Cette approche a renforcé les capacités technologiques et d’innovation, permettant aux entreprises d’apporter des contributions significatives aux chaînes de valeur mondiales. En outre, les programmes de soutien devraient se concentrer sur le développement de nouveaux produits, le renforcement des capacités de R&D et la promotion des start-ups dans des domaines émergents, tels que la biotechnologie.

En outre, les politiques de mobilisation des investissements industriels et nationaux sont essentielles. Des politiques industrielles efficaces influencent directement la formation et la croissance des entreprises à fort potentiel.

En plus de soutenir des industries spécifiques, les entreprises nationales doivent être encouragées à s’engager dans une concurrence intense et loyale. Compte tenu des changements géopolitiques actuels, le Vietnam a une opportunité significative de rejoindre les chaînes de valeur mondiales des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA). En outre, les nouvelles industries liées à la transition verte mondiale seront cruciales pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

D’autre part, les IDE doivent être liés aux exigences de transfert de technologie. Dans les phases initiales, les IDE jouent un rôle essentiel, mais leur impact économique sera considérablement renforcé si les politiques favorisent des liens plus forts et des transferts de technologie entre les entreprises d’IDE et les entreprises nationales.

Sur la contribution de près de 40% du secteur privé au PIB, 75% proviennent de l’économie informelle. Par conséquent, Lê Duy Binh souligne qu’encourager les ménages commerciaux et d’autres entités économiques informelles à se transformer en entreprises formelles reste une stratégie clé pour le développement durable des entreprises.



VNA/CVN