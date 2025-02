CAF loue le Vietnam pour l’accueil du 4e Sommet du P4G

L’accueil par le Vietnam du 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) en avril est un témoignage fort de la reconnaissance par la communauté internationale de l’engagement du pays en faveur d’une transition durable, créant ainsi une source d’inspiration pour les nations du monde entier pour s’unir dans la poursuite d’un développement vert et durable.

>> Le Sommet Cambodge - ASEAN va stimuler la coopération économique intra-bloc

>> Le Vietnam élargit ses horizons commerciaux dans la région Sud de l’Inde

Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, le 25 février, Gianpiero Leoncini, vice-président exécutif de la Banque de développement de l’Amérique latine et des Caraïbes (CAF), a souligné que le Vietnam réunissait toutes les conditions nécessaires pour devenir un modèle de développement durable.

Selon le responsable, grâce à sa situation stratégique, à son économie dynamique et à son engagement ferme en faveur de la croissance verte, le Vietnam est sur le point de faire des progrès économiques significatifs dans sa transition vers une économie à faible émission de carbone.

Après avoir reçu l’invitation officielle du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à participer au sommet, Gianpiero Leoncini a exprimé son soutien aux efforts du Vietnam et a souhaité à la nation du succès dans l’organisation de l’événement, ainsi que dans la promotion de ses objectifs de développement vert et durable.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a souligné la participation active et responsable du Vietnam au P4G depuis sa création, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour faire avancer l’agenda du forum.

En tant que seule plateforme publique-privée de croissance verte au monde, le P4G vise à transformer les objectifs de durabilité en actions grâce à la transition verte et aux initiatives climatiques, a-t-il ajouté.

Le Vietnam fait également partie des trois premiers pays en développement au monde à rejoindre le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), s’engageant à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à développer les énergies renouvelables pour éliminer progressivement l’énergie au charbon.

Le sommet du P4G, qui se tiendra à Hanoi les 16 et 17 avril, sera accompagné d’une série de réunions bilatérales de haut niveau avec des dirigeants mondiaux et des représentants d’organisations internationales.

Le P4G est reconnu comme une plateforme mondiale de premier plan pour favoriser les partenariats public-privé, réunissant des dirigeants de gouvernements, d’entreprises et d’organisations de la société civile pour développer des solutions révolutionnaires pour la croissance verte.

L’initiative soutient principalement les pays partenaires par le biais d’une collaboration public-privé, en fournissant une assistance financière et technique aux petites et micro-entreprises engagées dans l’action climatique.

VNA/CVN