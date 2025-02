Vietnam - Chine

Les localités frontalières renforcent leur coopération

Photo : VNA/CVN

Cette conférence et la Rencontre de Printemps continuent à être évaluées comme des mécanismes de coopération efficaces et typiques au niveau local entre les deux pays. Les contenus d'échange et de coopération entre les parties sont de plus en plus substantiels, efficaces, complets, connaissant des résultats positifs, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, des échanges d'amitié, de la gestion des frontières tandis que les difficultés et les obstacles dans le processus de coopération sont rapidement résolus, de nouveaux domaines de coopération d'intérêt mutuel sont renforcés.

Lors de cette conférence, les représentants des deux parties ont convenu de continuer à construire une frontière de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement dans les temps à venir, en mettant l’accent sur le renforcement des échanges, la coordination, la promotion de la coopération dans de nombreux domaines comme le commerce frontalier, la modernisation des postes frontières bilatéraux en postes frontières internationaux et l’amélioration des capacités de dédouanement aux postes frontières ; d'accélérer la coopération dans les domaines du tourisme, de la formation et de la santé ; de renforcer la gestion de la sécurité et de la sûreté des zones frontalières et des postes frontières ; de coopérer en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité, les crimes liés à la drogue, le trafic de fausse monnaie, la traite des êtres humains et les crimes transfrontaliers.

Les deux parties coopèrent en matière de prévention et de contrôle des maladies, d'entrée et de sortie illégales, etc. pour créer les conditions les plus favorables au développement socio-économique et assurer la sécurité dans les zones frontalières.

Les deux parties ont toutes convenu que les activités d’échange et de coopération entre les parties sont de plus en plus complètes et substantielles, apportant des avantages pratiques. En 2024, la coopération entre quatre provinces du Vietnam et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) a été très efficace.

Échanges d'amitié

Les deux parties ont intensifié les échanges d'amitié et de délégations ; appliqué et coordonné strictement la gestion et la protection des frontières conformément aux trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine et aux accords connexes. Parallèlement, elles ont promu la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement ; ouvert et modernisé les postes frontières bilatéraux en postes frontières internationaux et facilité le dédouanement des marchandises d’importation et d’exportation ; promu la coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la lutte contre la contrebande…

Photo : VNA/CVN

Concernant Quang Ninh, le vice-président du Comité populaire provincial, Cao Tuong Huy, a déclaré que le chiffre d'affaires total des importations et des exportations des postes frontières de la province a atteint plus de 4,4 milliards de dollars.

Quang Ninh et Guangxi ont officiellement ouvert la paire de postes-frontières Hoành Mô - Dong Zhong (Chine), y compris le point de passage Bac Phong Sinh – Lihe (Chine) ; repris la ligne touristique maritime de Beihai (Chine) à Ha Long (Vietnam) ; organisé régulièrement de nombreuses activités d’échanges culturels et sportifs...

Liao Pin Hu, vice-président de l'administration populaire de la Région autonome Zhuang du Guangxi, a proposé aux deux parties de renforcer le soutien à la formation des cadres pour le Vietnam, en particulier ceux dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la construction de villes intelligentes ; de construire un mécanisme pour exploiter conjointement le tourisme autour de la cascade de Ban Giôc, ainsi que les attractions touristiques des localités frontalières des deux côtés ; de reprendre les routes touristiques maritime.

VNA/CVN