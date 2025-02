Hô Chi Minh-Ville et l'Inde renforcent leur coopération dans les technologies de l'information

Le colloque sur le "Potentiel de coopération en matière d'investissement entre le Vietnam et l'Inde" s'est tenu jeudi 27 février dans la mégapole du Sud, marquant une étape importante dans la promotion de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et l'Inde dans le domaine des technologies de l'information.

L’événement a attiré l’attention et la participation active de hauts représentants, d’entreprises et d’experts des deux pays.

Dans son discours d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a souligné le rôle clé des technologies de l'information dans la stratégie de développement global de la localité. Ainsi, Hô Chi Minh-Ville considère les technologies de l'information non seulement comme un secteur économique clé, mais aussi comme un fondement pour améliorer la qualité de vie des citoyens, renforcer l'efficacité de la gestion administrative et promouvoir le développement durable. Elle met l’accent sur l’investissement dans les infrastructures numériques et la transformation numérique dans tous les domaines, de l’éducation, des soins de santé et des transports aux services publics, avec pour objectif la construction d’une autorité électronique, d’une économie numérique, d’une société numérique et d’une ville intelligente.

Selon le vice-président Vo Van Hoan, Hô Chi Minh-Ville a obtenu des réalisations impressionnantes dans le domaine de l'économie numérique en 2024, avec un taux d'entreprises de technologie numérique atteignant 12,88%, soit plus de 33.000 entreprises. "Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0, la localité s'engage à poursuivre ses investissements massifs dans les infrastructures des technologies de l'information, à créer un environnement intelligent et innovant, et à attirer les entreprises technologiques nationales et étrangères, en particulier celles des pays dotés d'un niveau technologique avancé comme l'Inde", a-t-il déclaré.

Économie numérique

L’Inde, en tant que puissance informatique, possède une riche expérience et des ressources abondantes. Son industrie des technologies de l'information est en pleine expansion et devrait atteindre un chiffre d'affaires de 350 milliards de dollars d'ici 2025. De son côté, Hô Chi Minh-Ville aspire à établir une coopération approfondie avec les entreprises indiennes, allant des grandes sociétés technologiques aux startups émergentes, afin de mettre en œuvre conjointement des projets de haute technologie dans des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA), le big data, le cloud computing et les solutions logicielles spécialisées pour diverses industries.

Au-delà de la coopération en matière de technologie et de projets, Hô Chi Minh-Ville accorde une attention particulière aux partenariats avec des institutions indiennes dans les domaines de la formation, de l'organisation de séminaires et du partage de connaissances et d'expériences professionnelles. Par ailleurs, la ville a proposé d’intensifier l’application des plateformes technologiques pour organiser des forums et des séminaires en ligne portant sur la culture, l’éducation et la coopération économique, favorisant ainsi les échanges, l’apprentissage mutuel et le renforcement des liens bilatéraux.

Le vice-président Vo Van Hoan a également indiqué que Hô Chi Minh-Ville vise à porter la part de l'économie numérique à 25% du PIB régional (PIBR) d'ici 2025. Cet objectif sera soutenu par des politiques favorisant la transformation numérique des petites et moyennes entreprises, le développement du commerce électronique et l’encouragement à l'innovation. Grâce à des incitations spécifiques pour les entreprises du secteur des technologies de l'information, notamment dans la recherche et le développement (R&D), la ville offre un environnement d’investissement attractif, avec une main-d'œuvre jeune, dynamique, créative et abondante, comprenant environ un million d’ingénieurs en informatique, ce qui constitue un atout concurrentiel majeur.

Lors de l'événement, la directrice adjointe du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), Cao Thi Phi Vân, a présenté l’environnement d’investissement de la ville, soulignant son rôle de centre économique, ses infrastructures modernes et son capital humain qualifié. Elle a affirmé que la mégapole offrait un fort potentiel d’investissement dans les parcs industriels et les zones de haute technologie, notamment dans les secteurs des technologies de l'information et du numérique, conformément aux orientations de développement de la ville jusqu’en 2030. "Hô Chi Minh-Ville est prête à accueillir les investisseurs étrangers avec des politiques préférentielles", a-t-elle affirmé.

Coopération stratégique

Le Dr Rajeev Singh, directeur général de la Chambre de commerce indienne (ICC), a quant à lui souligné que la transformation numérique et les villes intelligentes sont au cœur du développement de l’Inde. Il a exprimé son espoir que cet événement ouvre de nouvelles opportunités de coopération stratégique pour les entreprises des deux pays à l’ère numérique.

M. Amitabh Ray, représentant de l’ICC, a insisté sur le rôle essentiel de la technologie pour relever les défis de l'urbanisation et construire des villes intelligentes durables. Il a précisé que "les villes intelligentes ne reposent pas uniquement sur des technologies avancées, mais constituent aussi des plateformes interconnectées exploitant les données en temps réel et l’intelligence artificielle pour optimiser la gestion urbaine, améliorer la qualité de vie et attirer les investissements".

De son côté, Liêu Thi Phuong, également représentante de l’ICC, a salué le potentiel de croissance exceptionnel de l'économie numérique du Vietnam, mettant en avant sa main-d'œuvre hautement qualifiée dans le secteur informatique, ses politiques fiscales avantageuses et l’engagement du gouvernement vietnamien en faveur de la transformation numérique et du développement urbain intelligent. Elle a réaffirmé que l’ICC s’engageait à aider les entreprises indiennes à explorer les opportunités d’investissement au Vietnam et à établir des partenariats stratégiques à long terme.

Texte et photos : Tân Dat/CVN