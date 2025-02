Phu Yên va prendre des mesures plus strictes pour lutter contre la pêche INN

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Phùng Duc Tiên a demandé mercredi 26 février à la province de Phu Yên (Centre) de prendre des mesures plus fortes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Lors d’une visite de terrain au port de pêche de Dông Tac dans la ville de Tuy Hoa, le responsable a exhorté la province à être plus proactive dans la mise en œuvre des tâches de prévention de la pêche INN.

Il a demandé aux autorités compétentes de punir sévèrement les organisations et les individus dont les violations affectent l’effort national pour faire lever le carton jaune carton jaune d’avertissement que la Commission européenne (CE) a imposé aux exportations de produits de la mer du Vietnam.

La province a été invitée à achever bientôt l’enregistrement, l’inspection et l’octroi de licences pour les opérations de pêche et à s’assurer que les données sont entièrement mises à jour dans la base de données nationale des pêches. La quantité de poissons capturés par les navires entrant et sortant du port doit être surveillée de près.

La province de Phu Yên compte actuellement 3.090 navires de pêche enregistrés dans la base de données nationale des pêches, dont 681 navires mesurent 15 m ou plus. Plus précisément, 672 navires ont été équipés de dispositifs de système de surveillance des navires (VMS) comme requis, tandis que les neuf autres navires sont dépourvus de VMS en raison d’avaries, de mise hors service ou de nouvelle immatriculation.

Depuis 2019, les navires de pêche des pêcheurs de Phu Yên n’ont pas enfreint la réglementation sur la pêche dans les eaux étrangères.

D’octobre 2023 au 24 février 2025, les autorités ont infligé des amendes à 95 contrevenants, pour un montant total de plus de 940 millions de dôngs (plus de 36.700 dollars). Les infractions courantes comprennent les navires de pêche non immatriculés, l’absence de certificats de capitaine et les membres d’équipage non enregistrés.

VNA/CVN