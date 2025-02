Coopération entre les localités vietnamiennes et chinoises

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a reçu le 20 février à Ha Long Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), à l'occasion de sa participation à la rencontre de printemps 2025 et à la 16 e conférence du Comité de travail conjoint entre les provinces de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Ha Giang (Vietnam) et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine).

Lors de la réception, Nguyên Xuân Thang a salué la première visite de Chen Gang, également secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire régionale au Vietnam après sa prise de fonction, ce qui témoigne de l'importance accordée par le Guangxi aux relations d’amitié et de coopération avec les localités vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Appréciant le potentiel et les atouts du Guangxi, ainsi que le mécanisme de la rencontre au printemps entre les secrétaires du Comité du Parti des cinq provinces/régions, Nguyên Xuân Thang a affirmé que les localités des deux parties disposaient de nombreuses opportunités de coopération.

Il a demandé aux ministères, secteurs et localités du Guangxi et du Vietnam d’accélérer la mise en œuvre des instructions des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, de coordonner étroitement l'organisation de l'Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine 2025, à l'occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, de maintenir efficacement les mécanismes de coopération, et de bien organiser les activités d'échange ainsi que les visites de délégations entre les comités du Parti, les autorités et les organisations de masse des deux parties. Il a également souligné la nécessité de promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, des sciences et technologies, ainsi que de la connectivité entre infrastructures de transport de part et d'autre de la frontière.

De son côté, exprimant sa joie pour sa première visite de travail au Vietnam dans son nouveau poste, le secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi, Chen Gang, a affirmé sa volonté de travailler avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre efficacement la perception commune des hauts dirigeants des deux partis et des deux pays sur l'approfondissement et l’élévation du partenariat de coopération stratégique global, ainsi que la construction d’une communauté de destin Vietnam-Chine, qui revêt une importance stratégique.

Il a souligné l'importance de promouvoir les activités d'échange de délégations, d’élargir la coopération économique et commerciale, l'investissement, l'éducation et la formation, la science et la technologie, l'intelligence artificielle (IA), et de renforcer les échanges amicaux et la compréhension mutuelle entre les populations du Guangxi et les localités vietnamiennes.



VNA/CVN