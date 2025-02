Bên Tre intensifie les mesures contre la pêche illicite avant la visite de la CE

Les autorités de la province de Bên Tre, dans le delta du Mékong, ont demandé aux agences et aux localités d'ordonner de toute urgence la mise en œuvre stricte de mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) avant la cinquième inspection de la Commission européenne (CE).

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette opération, le Service provincial de l'agriculture et du développement rural, en étroite collaboration avec les secteurs et localités concernés, ont établi une liste exhaustive des navires de pêche non conformes. Cette liste est ensuite transmise aux postes de garde-frontières et aux autorités portuaires, afin de garantir l'immobilisation de ces navires et d'empêcher toute sortie en mer.

En outre, le service est chargé d'enregistrer les navires éligibles, de délivrer des permis de sécurité et de pêche et de veiller à l'installation et au fonctionnement des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Tous les navires d'une longueur de 15 mètres ou plus doivent maintenir des connexions VMS actives, avec une équipe de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 supervisant la conformité et signalant rapidement les violations.

Parallèlement, le service procède à des contrôles croisés entre les navires enregistrés et ceux accostant dans les ports désignés. Les cas de déchargement effectués en dehors des lieux autorisés font l'objet d'un traitement rigoureux.

Une surveillance rigoureuse est exercée sur les navires de soutien logistique et les transbordements en mer, afin de détecter et de sanctionner toute infraction. Le commandement provincial des garde-côtes veille à ce que chaque navire appareillant réponde aux exigences légales, notamment en matière de systèmes VMS, et interdit la sortie en mer aux navires ne disposant pas des documents requis.

Les Comités populaires des communes, arrondissements et villes abritant des navires de pêche sont activement impliqués dans la lutte contre la pêche INN. Ils participent aux contrôles de conformité des navires et mènent des campagnes de sensibilisation auprès des propriétaires de navires, afin de promouvoir les pratiques de pêche légales.

Lors d'une récente inspection dans le district de Ba Tri, le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Minh Canh qui dirige également le comité directeur INN de la province, a salué les efforts en cours et a appelé à une coordination plus étroite entre le poste de garde-frontière de Hàm Luông et la direction du port de pêche pour améliorer la surveillance des navires et lutter contre les violations des frontières.

VNA/CVN