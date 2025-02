Vietjet : 83% de réduction sur 83.000 billets

>> Vietjet demeure couronnée "meilleur transporteur ultra low cost au monde pour 2025"

>> Découvrez la classe affaires avec Vietjet et recevez jusqu'à 20% de réduction

>> Vietjet : participez au célèbre festival Holi avec des billets à prix cassés

Photo : VJ/CVN

Le programme promotionnel sera valable du 3 au 5 mars prochains pour toute réservation de billets d’avion accompagnée de la saisie du code VJ83 sur le site web www.vietjetair.com ou sur l'application mobile Vietjet Air. Des dizaines de milliers de billets Eco (hors taxes et frais), à des tarifs particulièrement attractifs, seront disponibles pour des vols entre le 17 mars et le 22 mai 2025 (sous certaines conditions), offrant ainsi aux passagers l’opportunité d’explorer librement leurs destinations favorites, des métropoles dynamiques aux paradis naturels.

Augmentation de la fréquence de vols

À partir de mars 2025, Vietjet augmentera la fréquence de ses vols entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï vers Bangkok (Thaïlande) et ouvrira de nouvelles liaisons reliant Hô Chi Minh-Ville et Hanoï à Pékin et Guangzhou (Chine), ainsi qu’entre Hô Chi Minh-Ville et Bangalore, Hyderabad (Inde). Cette expansion offrira davantage d’opportunités aux passagers de Vietjet de découvir le monde.

Grâce à son vaste réseau de vols, Vietjet permet à ses passagers de s’envoler vers des destinations emblématiques telles que la République de Corée, le Japon, Taïwan (Chine), l’Australie (Melbourne, Sydney, Perth, Brisbane), et aller vivre les festivités colorées du Holi en Inde et du Nouvel An traditionnel Songkran en Thaïlande, au Laos et au Cambodge.

Photo : VJ/CVN

À l’occasion de la Journée internationale de la Femme, ne manquez pas l’opportunité de réserver vos billets avec Vietjet pour découvrir de nouvelles destinations au Vietnam et dans le monde à des prix attractifs. Des vols placés sous le signe de la joie vous attendent à bord d’une flotte moderne et écoénergétique, avec un équipage professionnel et un service attentionné.

Les passagers de Vietjet auront également la chance de savourer la richesse culinaire vietnamienne avec des plats chauds emblématiques tels que le Phở Thìn, le bánh mì vietnamien ou encore le célèbre café au lait glacé, tout en profitant de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN