Garantir la qualité des crevettes pour une croissance durable

La filière de la crevetticulture du Vietnam affrontera de nouveaux défis en 2025, mais connaîtra également la relance positive de certains principaux marchés importateurs tels que les États-Unis, le Japon et l’Union européenne (UE). En particulier, le Vietnam devrait profiter d’opportunités d’exportation alors que les États-Unis ont adopté des changements de politiques fiscales sur l’Équateur et la Chine dans le contexte de l’escalade de la guerre commerciale.

Lors de la conférence sur le développement de la crevetticulture en eau saumâtre 2025, tenue mi-février dans la province de Bac Liêu, les conférenciers ont convenu que la crevetticulture du Vietnam devrait mettre en place des solutions synchronisées dans la gestion de l’élevage, la production et la transformation de la crevette, tout en s’adaptant au changement climatique ainsi qu’aux barrières tarifaires et aux nouvelles exigences et politiques requises par les marchés importateurs afin d’atteindre l’objectif de croissance durable de la filière en 2025.

Défis à relever

Selon le rapport du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la valeur des exportations de produits agricoles, forestiers et de la pêche en janvier est estimée à 5,08 milliards de dollars, en baisse de 4,9% par rapport à la même période en 2024. Les exportations vers les marchés clés tels que l'Amérique, l'Asie et l'Europe ont toutes diminué. Le chiffre d'affaires à l'exportation vers l’Amérique a atteint 1,21 milliard de dollars en baisse de 3,5% par rapport à la même période. Ly Kim Chi, présidente de l'Association alimentaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la guerre commerciale entre les pays représentait un défi majeur. Les perturbations dans l’approvisionnement en provenance des pays taxés ont provoqué de fortes fluctuations des prix des marchandises, des carburants et des matières premières.

Selon le Département des produits aquatiques (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), en 2024, les résultats de la production d'élevage de crevettes d'eau saumâtre ont dépassé le plan fixé. La superficie totale d'élevage pour l'ensemble de l'année a atteint 749 800 ha, soit une augmentation de 1,7% par rapport à la même période de 2023 dont la superficie d'élevage est principalement concentrée dans les provinces côtières du delta du Mékong, avec 628 800 hectares de crevettes tigrées noires, soit une augmentation de 1,1% et 121.000 ha de crevettes à pattes blanches, soit une augmentation de 5%. La production a atteint 1.290.500 tonnes de récolte, en hausse de 15,3% par rapport à la même période de 2023 dont 338 800 tonnes de crevettes tigrées noires et 951 700 tonnes de crevettes à pattes blanches. Le chiffre d'affaires à l'exportation de 2024 a atteint 3,95 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% par rapport à 2023. Les marchés d'exportation les plus forts sont les États-Unis, la Chine et certains pays de l'UE.

Le chiffre d’affaires estimé entre 4 et 4,3 milliards de dollars.

En 2025, les localités côtières prévoient de développer une superficie de 750.000 ha dont 630.000 hectares de crevettes tigrées noires et 120.000 hectares de crevettes à pattes blanches pour une production totale d’environ 1,3 à 1,4 million de tonnes, dont 350.000 tonnes de crevettes tigrées noires et 1.050.000 tonnes de crevettes à pattes blanches. La filière de la crevetticulture vise un chiffre d’affaires à l’exportation estimé entre 4 et 4,3 milliards de dollars.

Améliorer la qualité des crevettes

Lors de la conférence, les experts ont suggéré que les organismes compétents relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural renforcent le contrôle des impuretés, des résidus chimiques et des antibiotiques dans les produits à base de crevettes, afin d’améliorer la qualité et de répondre aux exigences du marché d’exportation. Ils demandent de se renseigner de manière proactive sur l’évolution du marché, en proposant des solutions et en informant rapidement les éleveurs afin qu’ils connaissent et disposent de plans agricoles appropriés.

Les conférenciers demandent également d’intensifier le contrôle des maladies chez les crevettes d’eau saumâtre pour adopter des mesures de traitement appropriées et limiter les dommages aux éleveurs, en plus d’élaborer et de développer les zones d’élevage de crevettes exemptes de maladies. Les experts recommandent également de favoriser la reproduction des modèles de liens de chaîne de valeur dans l’élevage de crevettes, des modèles d’élevage à réduction de coûts et des modèles d’élevage basés sur la certification de la qualité des produits.

Phung Duc Tiên, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a insisté sur la mise en œuvre des solutions synchronisées des provinces côtières, tout en identifiant des objectifs de développement durable de la crevetticulture dans un esprit d’économie aquacole au lieu de production aquacole. L’accent est mis sur la surveillance de l’évolution des conditions météorologiques et de la demande du marché pour conseiller et orienter rapidement la production aquacole afin d’atteindre les objectifs du plan de 2025.

Le dirigeant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural a également demandé de renforcer la gestion et le contrôle de la qualité des variétés de crevettes, de se coordonner avec les organismes compétents pour organiser une période de pointe d'inspection dans les provinces clés ainsi que dans les installations produisant des races, des aliments aquatiques et des produits de traitement environnemental de l'aquaculture afin de sanctionner les installations qui ne respectent pas les normes de qualité et les installations qui ne respectent pas les conditions de production.

Au niveau de la réponse aux changements climatiques, Phung Duc Tiên demande une coordination étroite entre la surveillance environnementale, l’alerte et la surveillance des maladies pour anticiper de manière proactive et fournir des alertes précoces aux populations. Il est impératif de gérer et contrôler strictement l’utilisation de médicaments, de produits chimiques et d’antibiotiques pour garantir la sécurité alimentaire des produits tout au long de la chaîne de valeur, de renforcer le développement de l'élevage de crevettes et des étapes de la chaîne de production de crevettes vers la haute technologie, en appliquant des techniques avancées et des sciences et technologies adaptées et efficaces à chaque méthode d'élevage sans oublier de développer et d’élargir les marchés de consommation des produits à base de crevettes vietnamiennes à l’étranger.

Texte et photos: Truong Giang/CVN