La Russie lance un raid contre des infrastructures militaires ukrainiennes

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Les unités russes opérationnelles et tactiques d'aviation, de drones, de missiles et d'artillerie ont frappé des dépôts de stockage de drones à longue portée ainsi que des infrastructures énergétiques, portuaires et de transport liées aux opérations militaires ukrainiennes, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué de presse. Des sites de déploiement temporaires des formations militaires ukrainiennes et des mercenaires étrangers ont également été touchés à 150 endroits différents, a-t-il ajouté. Par ailleurs, plusieurs régions russes, dont des zones proches de Moscou, ont été la cible d'attaques de drones ukrainiens qui ont fait des victimes parmi les civils. "Les équipes d'intervention d'urgence travaillent sur le site du crash de la carcasse des drones", a affirmé dimanche matin 14 juin le maire de Moscou, Sergueï Sobianine. Le même jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient frappé plusieurs installations "importantes" en Russie.

Xinhua/VNA/CVN