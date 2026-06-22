Philippines : 3 morts et 5 blessés lors d'une fusillade dans une école

Trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d'une fusillade survenue lundi matin 22 juin dans une école de Tacloban, dans le Centre des Philippines, a indiqué la police.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la police, la fusillade s'est produite vers 9 heures du matin, heure locale, pendant les classes. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs coups de feu en train de retentir à l'intérieur d'une salle de classe, tandis que les élèves et les enseignants se mettaient à l'abri et cherchaient à se protéger.

Les secours ont rapidement transporté les blessés vers les hôpitaux voisins.

La police a indiqué qu'un suspect avait été arrêté sur les lieux peu après la fusillade.

Les autorités n'ont pas révélé de mobile possible pour cette attaque. La police a précisé qu'une enquête était en cours afin de déterminer les circonstances de la fusillade.

Xinhua/VNA/CVN