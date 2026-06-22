Philippines : 3 morts et 5 blessés lors d'une fusillade dans une école

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|Devant le lycée de Tacloban, aux Philippines, où a eu lieu une fusillade, le 22 juin.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Selon la police, la fusillade s'est produite vers 9 heures du matin, heure locale, pendant les classes. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs coups de feu en train de retentir à l'intérieur d'une salle de classe, tandis que les élèves et les enseignants se mettaient à l'abri et cherchaient à se protéger.
Les secours ont rapidement transporté les blessés vers les hôpitaux voisins.
La police a indiqué qu'un suspect avait été arrêté sur les lieux peu après la fusillade.
Les autorités n'ont pas révélé de mobile possible pour cette attaque. La police a précisé qu'une enquête était en cours afin de déterminer les circonstances de la fusillade.
Xinhua/VNA/CVN