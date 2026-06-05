Fusillades meurtrières dans une ville de l'Ouest de la France, quatre morts en plus d'un mois

Une nouvelle fusillade et un quatrième mort depuis la fin avril. Jeudi 4 juin, c'est un homme de 18 ans qui a été tué par balle, en plein jour, dans un quartier populaire de Nantes, ville de 325.000 habitants de l'Ouest de la France.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est le quatrième homicide par arme à feu dans des quartiers sensibles de la ville en un peu plus de cinq semaines, les trois premiers étant imputables, selon les premiers éléments des enquêtes, au trafic de drogue.

Le procureur Antoine Leroy a confirmé jeudi 4 juin le "meurtre d'un jeune de 18 ans et demi" à la mi-journée. Il a été tué par de multiples tirs d'arme à feu, selon une source proche du dossier.

À côté du périmètre sécurisé par la police, au pied de barres d'immeubles blancs, dans le quartier populaire de la Bottière, une habitante relate avoir entendu "trois coups de feu" aux alentours de 12h30.

"J'ai quatre enfants, ça me fait peur. Si on sort se promener en pleine journée, on peut prendre une balle perdue ? Ce n'est pas normal", s'indigne cette habitante qui n'a pas souhaité donner son nom.

"Ça a passé un cap depuis un mois. Avant, ça tirait, mais ça ne tuait pas. C'est très inquiétant ce qu'il se passe. On se demande comment on va faire pour que ça cesse, on n'a pas le droit, pour les jeunes, de baisser les bras", a déclaré Wahib, 50 ans, éducateur sportif dans le quartier depuis plus de 20 ans.

Sur place, Denis Talledec, adjoint à la sécurité à la mairie de Nantes, assure qu'"on ne banalise pas : à chaque fois c'est un drame".

Pour la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, "tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour mettre un terme à cette série de règlements de compte. La Ville est pleinement mobilisée auprès des habitants", écrit Mme Rolland sur le réseau social X.

Le 28 avril, un jeune homme a été tué par balle, déjà dans le quartier de la Bottière, et un autre grièvement blessé. Le 14 mai, c'est un adolescent de 14 ans qui a été retrouvé décédé, et deux jeunes blessés, dans le quartier du Port-Boyer, sur un point de deal "très convoité", d'après les autorités.

Et dans la nuit du 26 au 27 mai, un jeune homme d'une vingtaine d'années, là aussi, est mort par balle dans le quartier de la Halvêque.

Mi-mai, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, s'était rendu à Nantes et avait affiché sa "détermination" à "gagner" la "guerre" contre le narcotrafic.

AFP/VNA/CVN