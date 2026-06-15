Réponse des factions palestiniennes au projet de feuille de route pour la paix à Gaza

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Le communiqué indique que le mouvement, les autres factions palestiniennes ainsi que les médiateurs que sont l'Égypte, le Qatar et la Turquie ont tenu plusieurs réunions au Caire la semaine dernière, aboutissant à la position unifiée présentée samedi 13 juin. Le Hamas a insisté sur le respect strict des dispositions de la feuille de route concernant l'entrée en fonction du comité administratif, le retrait total d'Israël et la reconstruction, afin d'ouvrir la voie à la création d'un État par le peuple palestinien et de garantir son droit à l'autodétermination. La délégation du Hamas et les autres factions poursuivront leurs réunions au Caire avec les médiateurs pour faire avancer la mise en œuvre de tout accord conclu, selon le communiqué. M. Mladenov a publié en mai sur les réseaux sociaux sa "Feuille de route pour achever la mise en œuvre du plan de paix global du président Trump pour Gaza".

Xinhua/VNA/CVN