Cameroun : près de 2,5 tonnes de stupéfiants saisies à l'aéroport de Douala

Il s'agit de 1.057 kg de cocaïne en provenance d'Allemagne et de 1.434 kg de tramadol expédiés depuis l'Inde et le Soudan du Sud qui ont été saisis, selon la même source. L'opération a été coordonnée par le service principal de la surveillance des douanes sur la base de renseignements ciblés de haut niveau. D'après le communiqué, les expéditions ont transité respectivement par une compagnie aérienne européenne et une compagnie aérienne africaine, et avaient été faussement déclarées comme "fournitures médicales", afin de contourner les contrôles frontaliers. La valeur marchande estimée des substances saisies s'élève à environ 90 millions de dollars, soit près de 50 milliards de FCFA, indique le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, en ajoutant que cette opération empêche notamment la mise en circulation d'environ 27 millions de comprimés de tramadol dans le pays. Les marchandises ont été immédiatement placées sous scellés et remises aux autorités compétentes pour la poursuite des enquêtes.

Xinhua/VNA/CVN