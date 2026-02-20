Cameroun : six morts dans l'incendie d'une habitation à Yaoundé

>> Cameroun : au moins cinq maisons calcinées après le renversement d'un camion-citerne à Yaoundé
Selon les mêmes sources, cinq enfants et leur mère ont été tués dans l'incendie, tandis que le père, grièvement brûlé, a été transporté d'urgence dans un état critique à l'Hôpital central de Yaoundé. Les circonstances exactes du drame restent pour l'instant inconnues. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux et une enquête a été annoncée afin de déterminer les causes exactes de l'incendie.
Xinhua/VNA/CVN