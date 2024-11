Binh Duong s'efforce d'achever le système de prévention des inondations

Le projet de dragage et de renforcement du ruisseau Cái, avec un investissement total de près de 6.000 milliards de dôngs, est un projet majeur de la province de Binh Duong (Sud). Il contribuera à résoudre les inondations locales et à promouvoir le développement économique.

>> Réalisations de Binh Duong dans le domaine de l'éduction et de la formation

>> Binh Duong prépare la construction de son premier aéroport

>> Le parc industriel de Bàu Bàng soigne son attractivité auprès des investisseurs

Le projet de dragage et de renforcement du ruisseau Cai (ville de Tan Uyen) contribue non seulement à protéger la production agricole, mais également à améliorer le système de drainage de Binh Duong, de Hô Chi Minh-Ville et d'une partie de la province de Dông Nai.

Projet de dragage et de renforcement du ruisseau Cái

Le cours principal du ruisseau Cái mesure plus de 31 km de long, prend sa source derrière l'écluse D700 (province de Binh Duong) et se jette dans la rivière Dong Nai. L’eau du ruisseau Cái permet l’irrigation des champs et des jardins. Ce dernier joue également un rôle important dans la régulation des eaux de pluie, réduisant les risques d'inondation pendant la saison des pluies et assurant la sécurité des personnes.

Cependant, le changement climatique et l’urbanisation rapide exercent une forte pression sur le système de drainage. L'érosion des berges et le rétrécissement du lit du cours d'eau provoquent de fréquentes inondations dans la zone située le long du ruisseau Cai pendant la saison des pluies, causant de graves dommages à l'agriculture et à la vie de la population.

Les artères telles que la DT742 et DT746 traversant la ville de Tan Uyen et les zones de ponts majeurs sur le ruisseau Cái (Thoi Ut, Ben San) sont souvent inondées, perturbant la circulation des véhicules.

Lê Phuong Linh, une habitante du quartier de Phú Chanh (ville de Tân Uyen), a déclaré que chaque année, elle déplore des inondations régulières pendant la saison des pluies, qui rendent les activités agricoles et les déplacements des résidents difficiles.

«Les gens espèrent que le projet de dragage et de renforcement du ruisseau Cái sera bientôt achevé pour résoudre complètement le problème des inondations, créant ainsi des opportunités pour un développement socio-économique durable», a déclaré Mme Linh.

Selon Vu Tien Son, directeur du conseil d'administration, le projet de dragage et de renforcement du ruisseau Cái, du pont Tho Ut à la rivière Dong Nai, est d’une longueur totale de 18,95 km passant par les quartiers de Vinh Tân, Phu Chánh, Tân Hiep, Khánh Bình, Tân Vinh Hiep, Tan Phuoc Khanh, Thai Hoa et Thanh Phuoc (ville de Tân Uyen).

La mise en œuvre du projet de dragage et de renforcement de ruisseau Cái constitue une urgence pour drainer les eaux d'un bassin d'environ 22.503 ha, dont 3.181 ha de zones et clusters industriels, 19.322 ha de zones résidentielles et de terres agricoles ; ainsi que la construction de 37,4 km de routes régionales.

Le projet contribuera à promouvoir les travaux d'infrastructure, servant de base à la connexion des infrastructures régionales des deux côtés du cours d'eau Cái. «En même temps, le projet renforcera les liens intra et interrégionaux (Tan Uyen Nord, Tan Uyen, Thu Dau Mot, Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai) pour promouvoir le développement urbain, le commerce et le tourisme», a déclaré M. Son.

Grand projet

Le dragage et de renforcement du ruisseau Cai sur la section allant du pont Tho Ut à la rivière Dong Nai, est l'un des projets clés de la province de Binh Duong qui a démarré début 2024. Les unités de construction ont profité d'une météo favorable pour accélérer leur progression.

Le projet comprend 10 lots de construction, dont 2 lots (2A et 2B) sont en chantier depuis janvier 2024 et devraient être achevés en mai 2025. À ce jour, le lot 2A a atteint 37% du volume ; le 2B en est à 21% du volume.

Cependant, de fortes pluies apparaissent souvent dans la zone, créant de nombreux obstacles à l’avancement des travaux. La quantité d'eau s'écoulant dans la ligne Suoi Cái inonde souvent tous les cadres de barrières de protection, les chantiers de construction ainsi que le tracé des travaux.

Il faut en moyenne 3 à 5 jours pour évacuer des eaux dans les tranchées avant de poursuivre la construction. Cela affecte sévèrement l’avancement du projet.

Cependant, sur le chantier, l'équipe technique et les ouvriers travaillent toujours dur pour assurer l'avancement de projet. Tran Van Thang, un ouvrier, a déclaré que son équipe comptait environ 10 personnes.

Sous la pluie, si cela n’est pas fait rapidement, l’eau peut déborder dans le tas, affectant ainsi la qualité. «Par conséquent, nous devons travailler continuellement pour garantir des progrès», a déclaré M. Thang.

Vu Tien Son, directeur du comité de gestion du projet, a déclaré qu'au cours des derniers mois de 2024, l'unité n'ouvrirait pas d'autres appels d'offres pour la construction, mais se concentrerait sur l'indemnisation du déblaiement du site pour l'ensemble du projet.

Par ailleurs, d’ici le début de la saison sèche, fin 2024, la météo sera plus favorable aux travaux de construction. Le conseil d'administration ordonne donc aux entrepreneurs d'augmenter leurs équipements, leurs machines et leurs ressources humaines et de prévoir des heures supplémentaires et des changements d'équipe pour accélérer l'avancement de la construction des deux lots d'appels d'offres comme prévu. «Pour les 8 appels d'offres restants, le Conseil d'administration organisera la mise en œuvre de la construction dès que les conditions seront remplies pour achever l'ensemble du projet», a déclaré M. Son.

Surmonter les difficultés

Dans le plan d'investissement public à moyen terme de Binh Duong pour 2021-2025, le Conseil de gestion des projets du secteur de l'agriculture et du développement rural est chargé de mettre en œuvre 16 projets dans le but de résoudre les problèmes d'inondation dans la province.

Pour ce faire, le conseil d'administration met actuellement en œuvre une série d'autres projets, notamment le projet d'investissement visant à résoudre le site d'inondation à l'intersection de la rue Thich Quang Duc et du ponceau (dans la ville de Thu Dau Mot) qui a atteint plus de 80% du volume de construction.

Un autre projet majeur consiste à la construction d'un ponceau de contrôle des marées du canal Binh Nham dans la ville de Thuân An. À ce jour, le projet est réalisé à 95% du volume de travail.

Pour améliorer l'efficacité de la réponse et de l'adaptation au changement climatique et résoudre les problèmes des pluies provoquant des inondations, le Conseil d'administration se voit également confier la tâche d'être l'investisseur de nombreux projets tels que ceux du canal d'Ong Danh ; du puits de drainage Suoi Trung ; de la porte de contrôle des marées du canal Ba Lua - Vam Bung ; du système de drainage en aval du pont Ong Bo ; et d’investissement dans la résolution des problèmes d'inondation au carrefour des égouts de la rue Thich Quang Duc - phase 2.

«Pour promouvoir l'efficacité de la prévention des inondations et du drainage dans les temps à venir, le Conseil demande que les comités populaires des districts et des villes ayant des projets adoptés se concentrent sur la résolution des travaux de compensation et cèdent bientôt le site pour organiser la mise en œuvre des projets», a déclaré M. Son.

Texte : Quang Châu/CVN

Photos : CTV/CVN