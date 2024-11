Binh Duong prépare la construction de son premier aéroport

>> Binh Duong se penche sur le développement des zones scientifiques et technologiques

>> Dialogue entre des autorités de Binh Duong et des entreprises sud-coréennes

Récemment, le Premier ministre a décidé d'approuver la planification de la province de Binh Duong pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050. La planification exige que la localité mette en place un fond foncier de réserve pour la recherche et la considération des investissements dans la construction de l'aéroport de Dâu Tiêng.

Selon la planification, la commune de Dinh An du district de Dâu Tiêng devrait être le lieu d’aménagement de terrain pour ce projet. Mais cette proposition n’est qu’une idée de la province et n’a pas été approuvée.

Auparavant, la province de Binh Duong avait pour politique de planifier une zone terrestre d'aéroport de défense dans la commune de Dinh An, district de Dâu Tiêng, d'une superficie d'environ 50 hectares. Cependant, en 2023, la province de Binh Duong a prévu d'ajouter à la planification un projet d'aéroport à double usage d'une superficie d'environ 200 à 500 hectares.

La commune de Dinh An a une superficie de 71,92km². L'aéroport sera utilisé pour servir les activités de l'armée de l'air vietnamienne, garantissant la capacité de déployer rapidement des forces militaires en cas de nécessité. En outre, l'exploitation de vols commerciaux réduira la pression sur l'aéroport de Tân Son Nhat, créant ainsi des conditions favorables au développement économique de Binh Duong, Tây Ninh, Binh Phuoc et des provinces voisines.

Actuellement, pour préparer la planification de l'aéroport, le Comité populaire du district de Dâu Tiêng met en œuvre l'acquisition de terrains, le défrichement et la réinstallation pour servir la planification de la commune de Dinh An (phase 1) sur environ 50 hectares, dont plus de 44,3 hectares de terres de la compagnie de caoutchouc Dâu Tiêng et plus de 5,1 hectares de terres appartenant à des ménages.

La province de Binh Duong investit également dans la construction d'un certain nombre de routes, telles que : la route électrique Bac Tân Uyên - Phu Giao - Bâu Bàng ; ceinture 3 de Hô Chi Minh-Ville via Binh Duong ; développement de la route nationale 13 ; ceinture 4 ; voie express de Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành (Binh Phuoc).

Concernant les voies navigables, la province a investi dans une route le long de la rivière Saigon qui accélérera la mise en œuvre rapide de l'augmentation du niveau de franchissement du pont Binh Triêu afin de promouvoir l'efficacité et les avantages du transport de marchandises par voie navigable sur le fleuve Saigon.

Système ferroviaire

En ce qui concerne le système ferroviaire, Binh Duong a accéléré les progrès de la recherche et du développement du système ferroviaire de fret de Bau Bang au port de Cai Mep - Thi Vai (Bà Ria-Vung Tàu) et du système ferroviaire urbain de Suôi Tiên à la nouvelle ville de Binh Duong ; investissement dans le port d'An Tây (ville de Bên Cat, province de Binh Duong)...

Concernant les infrastructures, la commune de Dinh An dispose actuellement de la zone écotouristique Dot Champa, sans aucun projet d'appartements ni de centres commerciaux. De plus, l'attraction touristique Suôi Truc, le site de pèlerinage de la montagne Câu et le site touristique du lac Dâu Tiêng sont tous situés près de la frontière de la commune de Dinh An.

Le Comité populaire de la province de Binh Duong vient également d'élaborer un rapport "Projet d'écotourisme, de villégiature et de divertissement de la forêt protectrice de Nui Câu associée au lac Dâu Tiêng" pour la période 2021-2030. Il s'agit d'un projet clé dans la stratégie de planification visant à développer des industries commerciales et de services de haute qualité dans cette province. Ainsi, au cours de la période 2021-2030, Binh Duong planifiera le complexe relique de Nui Câu, d'une superficie totale d'environ 1.600 hectares, comprenant 21 grandes et petites montagnes dans une zone d'écotourisme associée au lac Dâu Tiêng, devenant ainsi une destination touristique attrayante pour les touristes.

Dotée d'un système de transport complet composé de chemins de fer, de routes et de voies aériennes, la province au revenu moyen le plus élevé du pays promet de connaître un développement socio-économique exceptionnel et de contribuer à la sécurité et à la défense nationales, créant ainsi de nombreuses nouvelles opportunités pour un développement économique durable et global de la région.

Le rapport d'enquête sur le niveau de vie de la population vietnamienne de 2023 du Bureau général des statistiques montre que Binh Duong est la localité au revenu par habitant le plus élevé du pays, atteignant 8,29 millions de dôngs/personne/mois. Ce chiffre représente 1,7 fois le revenu moyen par habitant du pays.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN