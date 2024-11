Dialogue entre des autorités de Binh Duong et des entreprises sud-coréennes

Le dialogue a vu la participation du vice-président du Comité populaire provincial Mai Hung Dung, du consul général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville Shin Choong Il et du vice-président de l'Association des entreprises sud-coréennes à Binh Duong Lee Bong Hee ainsi que de plus de 100 représentants d'entreprises sud-coréennes.

Lors de l'événement, les entreprises sud-coréennes ont proposé d'élargir les services de soutien du Centre de soutien aux entreprises relevant du Département provincial du Plan et de l’Investissement. Les représentants des départements et agences locaux ont clarifié de nombreuses questions qui préoccupent les entreprises sud-coréennes, notamment les procédures de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'octroi de permis de travail aux étrangers, les procédures d'octroi de licences de construction, les incitations à l'investissement, les questions liées à la prévention et à la lutte contre les incendies et la protection de l'environnement.

Le vice-président Mai Hung Dung a souligné que Binh Duong continuerait d'améliorer son environnement d'investissement en publiant les procédures administratives et en optimisant le traitement des procédures. La province s'est également engagée à investir davantage dans les infrastructures, à agrandir et à construire de nouveaux parcs industriels, à créer des fonds pour les terres propres, à former une main-d'œuvre de haute qualité, à construire des logements sociaux pour les travailleurs et à développer des services de haute qualité. Binh Duong abrite actuellement 4.356 projets de 65 pays et territoires avec un capital enregistré total de plus de 42 milliards d'USD.

La République de Corée est le cinquième plus grand investisseur de la province avec 775 projets et un capital d'investissement total de plus de 3,4 milliards d'USD.

VNA/CVN