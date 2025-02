Économie

Développer durablement les capacités endogènes dans l'industrie du bois

L'industrie du bois a connu un grand succès, largement attribuable aux efforts des entreprises et des associations industrielles, qui ont adopté une nouvelle approche favorisant la transition numérique et écologique, tout en renforçant les capacités endogènes de l'industrie. Cependant, le potentiel de croissance reste encore considérable.

>> Éthiopie : les réformes économiques sont "dures" mais elles "porteront leurs fruits"

>> Développer la science et la technologie vise à restructurer l'économie

>> Développer l’économie circulaire pour atteindre les objectifs durables

En 2024, l’industrie du bois s’est retrouvée face au défi de retrouver sa dynamique de croissance après avoir traversé une période de creux en 2023, la première année de décroissance des exportations dans son histoire. Cependant, grâce à la proactivité des entreprises, des associations professionnelles dans l’innovation des méthodes de production, de gestion, de promotion commerciale, l’industrie du bois a non seulement atteint ses objectifs, mais a également battu un nouveau record.

Selon la Direction générale des douanes, en 2024, les exportations de bois et de produits forestiers ont atteint 17,3 milliards d'USD; dont le bois et les produits dérivés ont, à eux seuls, contribué à hauteur de 16,25 milliards d'USD, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023. Ainsi, le chiffre d'affaires à l'exportation du bois et des produits du bois en 2024 a établi un nouveau record, dépassant le record de 15,8 milliards d'USD atteint en 2022. Les chiffres ci-dessus sont des réalisations particulièrement impressionnantes dans le contexte où l'industrie du bois est confrontée à de nombreuses difficultés depuis 2023.

Trân Lam Son, fondateur de Thiên Minh Furniture Company, a indiqué qu'après une forte croissance en 2022, l'industrie du bois est tombée dans un état de grave "soif" de commandes en raison du ralentissement économique dans de nombreuses régions, des stocks élevés et des taux de fret maritime élevés. À certains moments, les commandes ont chuté de 40 à 60%, et de nombreuses usines ont dû tourner au ralenti. Cependant, avec de nombreuses années d'expérience dans l'observation du marché, les entreprises et les associations ont réalisé que l'échelle de cette industrie ne diminuerait pas mais continuerait de croître. Par conséquent, les entreprises s'efforcent de s'adapter et de fidéliser leurs employés en attendant la "marée haute" pour prendre la mer.

Ainsi, lorsque la demande du marché a diminué, de nombreuses entreprises ont délibérément ralenti leur activité pour améliorer considérablement leur compétitivité interne, non seulement en investissant dans des équipements et machines modernes, mais aussi en optimisant la gestion de la production. Les entreprises ont également investi dans des équipes de conception, améliorant constamment la fonctionnalité des produits et les méthodes d'emballage afin d’optimiser le transport des meubles.

Partageant le même point de vue, Nguyên Liêm, président de l'Association de transformation du bois de Binh Duong, a expliqué que depuis la pandémie de COVID-19, la situation mondiale a connu de nombreuses turbulences, marquées par une concurrence commerciale féroce, ainsi que des conflits militaires dans plusieurs régions, ayant un impact négatif sur le commerce international, y compris l'industrie du bois et de l'ameublement.

En plus de trouver des clients et d'élargir les marchés, les entreprises de l'industrie du bois sont également confrontées à une double pression de transformation numérique et de transformation verte. Cette réalité constitue à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises d'améliorer leur force interne en modernisant les systèmes de gestion et en investissant dans des machines et des équipements pour répondre aux demandes croissantes des clients.

"Dans un contexte de fluctuations constantes des échanges commerciaux, la tendance à la réduction des dépenses reste courante sur de nombreux marchés. En 2024, les résultats des exportations ont dépassé les attentes des entreprises, prouvant la résilience et la capacité d'adaptation de l'industrie vietnamienne du bois et de l'ameublement face aux difficultés. Cela constitue une base essentielle permettant aux entreprises vietnamiennes d'affronter les nouveaux défis et d'exploiter efficacement les opportunités à venir", a souligné Nguyên Liêm.

De manière générale, la croissance des entreprises est inégale. Les entreprises à capitaux étrangers (IDE) ont connu une croissance remarquable. Bien qu’elles ne représentent pas plus de 20% en nombre, elles génèrent néanmoins 50% du chiffre d’affaires du secteur. Les entreprises nationales sont également divisées en deux groupes distincts, celles à forte croissance et celles qui sont encore en difficulté, incapables de saisir les opportunités offertes par la reprise.

En ce qui concerne le marché, Vu Hai Bang, président du conseil d'administration de Woodsland Joint Stock Company, a souligné que l’un des aspects positifs de la croissance des exportations de bois et de meubles est la stabilité du marché américain. Les États-Unis restent le premier marché du Vietnam pour le bois et ses dérivés, avec un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'USD, soit 56% du total des exportations annuelles.

Selon le milieu des affaires, il s'agit d'un marché à grande échelle, mais qui exige également une qualité, des délais de livraison et des prix compétitifs de plus en plus élevés. Grâce à des méthodes de gestion de la production innovantes et à une bonne réduction des coûts, les entreprises vietnamiennes sont toujours en mesure de répondre aux exigences des clients.

Outre les États-Unis, l'Union européenne (UE), le Japon et la République de Corée affichent également des taux de croissance élevés.

Par ailleurs, en parallèle de l’expansion à l’international, l’industrie vietnamienne du bois et du meuble doit également exploiter efficacement le marché intérieur afin d’assurer un équilibre et une stabilité dans ses activités. M. Bang a déclaré que les années précédentes, lorsque les exportations étaient favorables, de nombreuses entreprises se concentraient uniquement sur la recherche de clients étrangers et oubliaient que le gâteau juste devant elles, et qui présente également un potentiel considérable.

En 2025, alors que le marché immobilier devrait se redresser après une période de "gel", le marché vietnamien du meuble devrait également connaître une meilleure croissance. Les entreprises doivent se montrer proactives et saisir cette opportunité pour augmenter leurs ventes et affirmer leur présence dans le pays.

Malgré les nombreuses opportunités, l'économie et le commerce mondiaux traversent encore une période de fluctuations, la reprise des marchés est inégale et les conflits persistent dans de nombreuses régions. Trân Quang Bao, directeur du Département des forêts, a déclaré que l'industrie du bois et du meuble avait fondamentalement construit une base de force interne et devait continuer à promouvoir la diversification des marchés, à s'étendre à de nouveaux domaines potentiels et à utiliser efficacement les canaux de commerce électronique.

Avec la demande croissante de production verte et durable, chaque entreprise doit être plus active dans la transformation numérique, en appliquant la technologie pour améliorer la productivité, la qualité des produits et les liens pour construire une chaîne d'approvisionnement transparente, répondant à la traçabilité de l'origine du bois. Parallèlement, les entreprises doivent également investir dans le développement des talents et la formation d'une main-d’œuvre qualifiée, afin de soutenir une croissance durable et de renforcer leur position sur le marché mondial.

Texte et photos : Quang Châu/CVN