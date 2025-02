Salon international des produits en bois et articles artisanaux VIFA EXPO 2025

L’exposition internationale des produits en bois et des articles artisanaux VIFA EXPO 2025 se tiendra du 5 au 8 mars au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

Lors d’un point presse organisé mercredi 19 février à Hô Chi Minh-Ville pour annoncer l’événement, le comité d’organisation a souligné que le Salon international du meuble et de l'artisanat du Vietnam est une marque pionnière et le plus ancien salon spécialisé dans le mobilier au Vietnam. Il constitue non seulement un moteur essentiel pour promouvoir l’industrie vietnamienne de l’ameublement, mais aussi un lieu de rencontre privilégié pour des milliers d’entreprises du secteur.

Forte d’une réputation solidement établie sur la scène internationale depuis 2008, la 16e édition de VIFA EXPO continue d'affirmer son positionnement tout en élargissant son envergure, devenant ainsi le plus grand événement dédié à l’ameublement au Vietnam en 2025. En tant que salon professionnel de premier plan, VIFA EXPO 2025 offre aux entreprises des conditions optimales pour présenter leurs produits et établir des liens avec des acheteurs tant nationaux qu’internationaux.

Fidèle à sa mission de servir de passerelle entre les acheteurs et les fabricants de meubles d’intérieur et d’extérieur de qualité, ainsi que d’articles artisanaux, VIFA EXPO s’efforce d’apporter un soutien complet aux participants grâce à des programmes adaptés à leurs besoins.

Des enseignes de renommée internationale

VIFA EXPO 2025 est le plus grand événement dédié à l’aménagement intérieur jamais organisé au Vietnam, rassemblant plus de 650 entreprises et plus de 2.500 stands sur une superficie totale de plus de 40 000 m². Parmi elles, 52% sont des entreprises étrangères, issues de 19 pays tels que le Danemark, la Chine, Hong Kong (Chine), l’Indonésie, la Malaisie, les Pays-Bas, la Thaïlande, l’Inde, la République de Corée, Singapour, le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), l’Australie, les États-Unis, Taïwan (Chine), le Cambodge, l’Italie et le Japon, entre autres. Les entreprises vietnamiennes représentent 48% des exposants, provenant de 17 provinces et villes, dont Binh Dinh, Binh Duong, Binh Phuoc, Dà Nang, Dông Nai, Hai Phong, Hung Yên, Lâm Dông, Long An, Nam Dinh, Phu Tho, Quang Nam, Tây Ninh, Thai Binh, Tiên Giang, ainsi que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

En complément des expositions, le programme prévoit des séminaires spécialisés abordant la mise à jour des importations et exportations de l'industrie mondiale du meuble en 2024 et les prévisions pour 2025. Parmi les ateliers figurent notamment “Fabriqué au Vietnam, vendu sur Wayfair” et “L'industrie du mobilier d'intérieur et d'extérieur vers un marché Net Zero - Opportunités et défis”, qui fourniront des informations actualisées sur les réglementations environnementales, les normes ESG et les tendances du secteur.

Une visite d’usine est également organisée pour mieux comprendre le processus de fabrication dans les principaux centres de production de meubles du sud du Vietnam (Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Dông Nai). Des rencontres d’affaires permettront en outre aux entreprises d’échanger directement avec les acheteurs d’Amazon Global Selling Vietnam.

De nombreuses marques prestigieuses du secteur seront présentes à l’exposition, parmi lesquelles Annda International, Minh Tin, Your Furn Partner - Part of Wendelbo Group, Trend World Furniture, Far East Foam, Reindeer Furniture, Babakagu, Canadian Wood, Latitude Tree, Paul-Yu, Koda, Woodnet, Scancom, Fine Scandinavian, MFC, PMA, Savimex, Thinh Viet, Lyprodan, Eurofar, Hiep Long, Cattie, Master Pacific, Mega Home et Wood Concept.

Texte et photo : Truong Giang/CVN