Investissement et qualité de vie : Hai Phong séduit les experts étrangers

Avec la devise "Le succès des investisseurs est le succès de la ville", Hai Phong s'efforce de créer un climat d’investissement favorable tout en développant les aspects culturels et sociaux, afin que chaque investisseur et expert étranger vivant et travaillant sur son sol puisse s’y sentir chez lui.

Bruno Jaspaert, directeur général du complexe industriel Deep C, vit et travaille à Hai Phong depuis plus de sept ans. Il affirme que, bien qu'il soit né et ait grandi en Belgique, il se considère comme un véritable habitant de la ville vietnamienne.

Grâce à son attachement à cette terre, il a introduit le festival de la culture et de la gastronomie belge B.Fest à Hai Phong, renforçant ainsi les liens culturels et l’amitié entre Hai Phong, le Vietnam et la Belgique.

De nombreux étrangers confirment que Hai Phong est une ville où il fait bon vivre, offrant une infrastructure de transport pratique, des services médicaux et éducatifs de qualité, ainsi qu’un climat stable et propice aux affaires.

Selon Ogata Haruhisa, directeur général de Kyocera Vietnam, basé dans la zone industrielle VSIP de Thuy Nguyên, Hai Phong offre un climat d’investissement stable. Il précise que le groupe Kyocera envisage de relocaliser davantage de ses sites de production au Vietnam.

D’après Lê Trung Kiên, directeur de l’Autorité de la zone économique de Hai Phong (Hai Phong Economic Zone Authority - HEZA), la ville envisage actuellement un programme de "citoyenneté honorifique" pour les investisseurs étrangers. Ce programme, actuellement en phase pilote pour les experts du groupe sud-coréen SK, leur permet déjà de bénéficier d’un accès à des lignes prioritaires à l’aéroport international de Cát Bi (Hai Phong).

En 2024, la HEZA, en collaboration avec le commandement militaire municipal, a mis en place 23 unités d'autodéfense au sein des entreprises implantées dans les zones et clusters industriels de la ville. Cette initiative contribue au renforcement de la sécurité des entreprises, faisant de Hai Phong une référence nationale en matière de défense et de sécurité locale.

Selon Trân Kim Phương, directrice de l’administration et du personnel de Jasan Vietnam (entreprise hongkongaise employant 3.200 personnes dans la zone industrielle VSIP de Thuy Nguyên), la création de ces unités est cruciale. Disposer d'une force de sécurité interne permet aux entreprises de gérer immédiatement les incidents sans attendre l’intervention des autorités locales.

En 2024, Hai Phong a vu la création de deux nouveaux clubs d’affaires, le Club des entreprises Vietnam - Chine et le Club des entreprises Vietnam - République de Corée.

Lê Anh Quân, vice-président permanent du Comité populaire de Hai Phong et président de l’Association d’amitié Vietnam - République de Corée, indique que la République de Corée est le deuxième investisseur en nombre de projets (185) et le premier en volume d’investissement (14,1 milliards de dollars) parmi les 40 pays et territoires investissant à Hai Phong.

Les entreprises sud-coréennes jouent un rôle clé dans le développement de la ville en introduisant des technologies avancées, en favorisant le transfert technologique, en créant des emplois et en augmentant les recettes fiscales. Elles participent également à des activités sociales, notamment en soutenant l'enseignement du coréen dans plusieurs écoles. Actuellement, environ 5.000 Sud-Coréens vivent et travaillent à Hai Phong.

Les investisseurs et experts étrangers jouent le rôle d’ambassadeurs de l’amitié entre Hai Phong, le Vietnam et le reste du monde. Leur présence contribue à renforcer la visibilité internationale de Hai Phong et à affirmer sa volonté de s’ouvrir au monde dans cette nouvelle ère de développement.

