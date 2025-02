L'industrie nationale du bois et du meuble affirme sa capacité d'autosuffisance

Malgré de nombreux défis, l'industrie vietnamienne du bois et du meuble a su maintenir sa position parmi les cinq plus grands fournisseurs mondiaux, contribuant de plus en plus à la valeur totale des exportations nationales.

En ce début d'année, avec de nombreux signaux positifs du marché, l'industrie du bois et du meuble dispose de nombreuses bases pour accélérer et réaliser une percée afin d'atteindre l'objectif d'exportation de 18 milliards d'USD, affirmant ainsi sa capacité d'autosuffisance au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Le début de 2025 est favorable avec des commandes abondantes. Cette période est considérée comme une occasion en or pour que la filière se développe fortement et affirme davantage sa position sur le marché mondial.

Trân Lam Son, de la société Thiên Minh Furniture, informe que depuis le milieu du 4e trimestre 2024, les commandes affluent massivement, les deux principaux marchés - l'Union européenne (UE) et les États-Unis - connaissant une croissance régulière. Les clients exigent une livraison rapide pour répondre à la demande accrue pendant la saison des achats du printemps-été 2025. Les entreprises doivent donc accroître continuellement leur capacité de production pour respecter les délais.

Grâce à la transformation numérique et à l'innovation technologique, de nombreuses sociétés leaders du secteur sont en mesure de fabriquer et de livrer des marchandises rapidement, répondant ainsi bien à la demande du marché. Certaines ont même réussi à se lancer dans les ventes directes aux consommateurs individuels (B2C) via des plateformes de commerce électronique.

"Les frais de transport représentent souvent une grande partie du coût des meubles et des intérieurs en bois. Afin d'optimiser la production, l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois (HAWA) de Hô Chi Minh-Ville a récemment rassemblé les entreprises exportatrices, recensé la demande de chaque marché, négocié les tarifs de fret avec les compagnies maritimes pour obtenir les meilleurs prix et augmenter la compétitivité des meubles et des intérieurs en bois vietnamiens. S'il n'y a pas de fluctuations inattendues, cette filière pourra continuer à afficher une croissance des exportations de 20%, et de nombreuses sociétés se sont même fixé un objectif de 20 à 30%", précise Trân Lam Son.

De nombreuses opportunités

D’une manière générale, Phùng Quôc Mân, président de l'association HAWA, a prévu qu'en 2025, l'industrie nationale du bois et du meuble serait exposée à de nombreuses opportunités dans un environnement extérieur favorable et une dynamique de transformation interne en cours.

La position du Vietnam est de plus en plus reconnue mondialement, en tant que partenaire stratégique avec de grandes économies, bénéficiant d’accords de libre-échange (ALE) avec d'importants marchés.

Selon Phùng Quôc Mân, le marché mondial du meuble est estimé à plus de 516 milliards d'USD, tandis que les exportations vietnamiennes s’élèvent à un peu plus de 16 milliards d'USD, ne représentant qu'une infime portion du marché international. Cela montre que le secteur a une grande marge de développement, mais que la concurrence sera également féroce.

"En termes d'atouts structurels, l'industrie du bois et du meuble dispose de nombreux avantages, notamment une main-d'œuvre jeune, travailleuse et créative, ainsi que des matières premières locales abondantes. Le Nord est le centre d'approvisionnement en matières premières et de production de meubles à grande échelle, avec de nombreux villages d'artisanat. Le Centre se distingue par la production de meubles d'extérieur et le développement forestier. Le Sud est connu comme la capitale de la transformation du bois, avec trois grands pôles : Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dông Nai. La mégapole du Sud, en particulier, est le centre de la créativité, du design, du commerce, de la logistique et des services financiers. L'enjeu actuel est de continuer à promouvoir les liens et la coopération pour exploiter pleinement le potentiel et les atouts de chaque région, afin de créer une chaîne d'approvisionnement en meubles fermée, capable de conquérir le marché mondial", insiste Phùng Quôc Mân.

Pour sa part, Trân Quang Bao, directeur du Département de la sylviculture, souligne que le bois et les produits du bois contribuent grandement au chiffre d’affaires des exportations agricoles, forestières et halieutiques. Ces dernières années, malgré de nombreux défis, l'industrie du bois et du meuble a continué de croître de manière remarquable, établissant de nouveaux records et affirmant son rôle dans la chaîne d'approvisionnement régionale et mondiale. Pour obtenir de tels résultats, en plus du soutien des ministères et organismes concernés, il est nécessaire de reconnaître les efforts et la proactivité des associations et des entreprises dans la production et la recherche de marchés pour leurs produits.

Initiative et innovation

Preuve en est, ces dernières années, de nombreuses foires commerciales pour l'industrie du bois et des produits en bois ont été organisées à grande échelle, telles que le Salon international des machines et des matériaux pour le bois de Binh Duong - Bifa Wood VietNam ; le Salon de l'exportation du bois et du mobilier - HawaExpo ; ou encore le Salon international du mobilier d'extérieur Q-Fair… Ces événements ont attiré des centaines d'entreprises nationales et internationales, ainsi que des dizaines de milliers de visiteurs, pour exposer, visiter et établir des connexions commerciales.

Cela témoigne de l'esprit d’initiative et de l'innovation des entreprises et associations de la filière dans la promotion du commerce, le renforcement de l’image, de la marque et de la capacité de production auprès des clients internationaux.

Parallèlement, les sociétés vietnamiennes participent activement aux principales expositions et foires spécialisées du monde, afin de se tenir informées des tendances du marché et de planifier des activités de production plus efficaces.

La croissance soutenue des exportations a stimulé les investissements. Les entreprises du secteur ont fait preuve d'audace en achetant de nouvelles machines et en optimisant leur production. Cela a également rendu l'industrie du bois et du meuble vietnamienne de plus en plus attrayante pour les investisseurs étrangers. Au cours des neuf premiers mois de l'année passée, 38 projets d'investissements directs étrangers (IDE) ont été enregistrés, dont 17 en provenance de Chine, portant notamment sur la transformation du bois ainsi que la fabrication de lits, armoires, tables, chaises et parquets.

Cependant, évaluant franchement le potentiel de la filière, des experts analysent que les chiffres impressionnants en termes de chiffre d'affaires et de taux de croissance des exportations proviennent principalement des entreprises d'IDE. En ce qui concerne l'intérêt national, celles-ci contribuent grandement aux ventes et à la création d'emplois locaux.

Toutefois, il est essentiel de souligner que la pérennité d'une industrie repose sur la solidité des entreprises nationales. En effet, lorsque les avantages concurrentiels concernant les matières premières et les faibles coûts de main-d'œuvre diminuent progressivement ou que le marché connaît de fortes fluctuations, les entreprises d'IDE ont tendance à délocaliser leur production vers d'autres pays.

Par conséquent, le contrôle des investissements directs étrangers est indispensable, en particulier dans un contexte où les mesures de défense commerciale sont renforcées. Les sociétés et les autorités compétentes doivent faire preuve de vigilance dans la coopération, l'octroi des licences d'investissement ainsi que la supervision des activités commerciales et des flux d'import-export, afin de limiter au maximum les investissements de façade et le contournement des règles d'origine.

Cela permettra ainsi de préserver la réputation et la position de l'industrie vietnamienne du meuble sur la scène internationale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN