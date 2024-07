Publicité

Une série d’activités prévues dans le cadre de Vietnam AdFest Binh Duong 2024

Le Festival de la publicité du Vietnam 2024 (Vietnam AdFest - Binh Duong 2024) aura lieu du 11 au 13 juillet dans la province méridionale de Binh Duong avec une série d'activités de présentation et de promotion des potentiels de l'industrie publicitaire en particulier et de l'industrie culturelle du Vietnam en général.

Photo : VNA/CVN

Le point d'orgue du Vietnam AdFest - Binh Duong 2024 serait un forum sur la publicité et la communication du Vietnam, un rendez-vous des gestionnaires, des experts, des scientifiques et des hommes d'affaires dans ce secteur.

En outre, une série d'activités spécialisées seront organisées dans le cadre du Festival telles que le salon des industries culturelles du Vietnam (Vietnam Cultural Show 2024), le salon international des équipements et et technologies de publicité du Vietnam (VietAd 2024 - Binh Duong), le Salon international des équipements et technologies de divertissement du Vietnam 2024 (Vietnam Enternainment Show 2024), etc.

Un séminaire sur l'état actuel et le potentiel de développement de l'industrie culturelle, un concours de photos sur le thème "Vietnam - Rendez-vous mondial", une journée d'orientation professionnelle seront également prévus dans le cadre du festival.

La publicité est l'un des 12 domaines prioritaires de la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam d'ici 2020, avec une vision jusqu'en 2030. Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, entre 2018 et 2022, le secteur publicitaire a connu une croissance annuelle de 6,28% en terme de valeur de production et de 6,31% en terme de valeur ajoutée.

En 2022, ce secteur a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2,192 milliards d'USD. Il s'est classé 5e rang sur 11 pays de l'ASEAN en termes de taux de croissance des revenus et 2e en termes de taux de croissance. Actuellement, le Vietnam compte environ 3.000 entreprises actives dans le domaine de la publicité.

VNA/CVN