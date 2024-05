Des produits alimentaires du Vietnam présentés au salon Thaifex Anuga Asia 2024

Plus de 160 entreprises vietnamiennes présentent des produits de haute qualité au Thaifex Anuga Asia 2024 - le plus grand salon asiatique de l'alimentation et des boissons, qui a lieu du 28 mai au 1er juin en Thaïlande.