Ninh Thuân ambitionne de devenir une localité à revenu moyen supérieur d'ici 2030

La province de Ninh Thuân possède de nombreux atouts pour attirer les investissements de développement, notamment un long littoral, des ports maritimes, des chemins de fer, la nationale 1 et l'autoroute Nord-Sud, ainsi que trois parcs et pôles industriels de grande envergure. Il s'agit des facteurs importants pour attirer les investissements, en particulier dans l'économie maritime et l'économie urbaine.

La Résolution n°115, en date du 31 août 2018 du Premier ministre, a mis en œuvre des mécanismes et des politiques spécifiques pour soutenir le développement socio-économique de la province et la stabilisation de la production et de la vie de la population locale durant la période 2018-2023. Ninh Thuân a connu une accélération notable de son développement, particulièrement dans l'industrie, les services, l'économie maritime et les énergies renouvelables.

Plus précisément, après cinq ans d'application du texte, Ninh Thuân a réalisé 16 des 18 objectifs fixés. Son envergure économique s'est considérablement élargie, augmentant de plus de 1,7 fois, avec un taux de croissance moyen du PIBR atteignant près de 9%, se situant parmi les plus élevés du pays.

Rien qu’en 2024, l’économie a enregistré une croissance de 8,74%, se classant au 4e rang sur 14 provinces de la région et au 16e rang sur les 63 provinces et villes du pays, permettant à Ninh Thuân de passer du statut de province pauvre à celui de province à revenu moyen.

En avril 2024, le Premier ministre a officiellement signé et annoncé le Plan de planification directeur d'aménagement de la province de Ninh Thuân pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, créant ainsi une base pour promouvoir un développement socio-économique rapide et durable, contribuant à une nouvelle ère d'essor pour le peuple vietnamien.

L’objectif général est qu’en 2030, Ninh Thuân devienne une province à revenu moyen supérieur, se développant dynamiquement, rapidement et durablement avec l’économie maritime et l’économie urbaine comme moteurs de croissance, en se concentrant sur la région sud pour établir une zone économique côtière dotée d’infrastructures socio-économiques synchrones, d’une forte résilience aux catastrophes naturelles et aux épidémies, et d’une adaptation efficace au changement climatique, notamment en garantissant une utilisation raisonnable des ressources en eau pour atteindre les objectifs de développement socio-économique.

Ninh Thuân préserve et promeut également les valeurs culturelles des groupes ethniques, améliorant la vie matérielle et spirituelle des habitants locaux, tout en assurant fermement la défense et la sécurité nationales.

Selon le Plan directeur, Ninh Thuân se développe en attirant et en intégrant des ressources diversifiées, en se concentrant sur cinq piliers de développement à haute compétitivité : l'énergie et les énergies renouvelables, le tourisme de haute qualité avec des produits uniques, l’industrie de transformation et de fabrication, l’agriculture de haute technologie et la construction d'entreprise immobilière.

Lors de la cérémonie d'annonce, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que Ninh Thuân, comme d'autres provinces de la région, devait davantage utiliser son autonomie et se concentrer sur les infrastructures stratégiques, en particulier les transports, avec des investissements ciblés et prioritaires, ainsi qu'accorder une attention primordiale à l'investissement dans le capital humain.

Le président du Comité populaire provincial de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam, a déclaré que 2025 serait l'année de l'accélération, de la percée et de l'atteinte de la ligne d'arrivée, où la province s'efforcera d'obtenir les meilleurs résultats dans les objectifs et cibles du Plan de développement socio-économique 2021-2025, en priorisant et en promouvant une croissance économique rapide et durable, en restructurant efficacement les secteurs et les domaines en lien avec l’innovation du modèle de croissance, améliorant la productivité, la qualité et la compétitivité de l’économie, tout en se concentrant sur l’élimination des goulots d’étranglement dans les mécanismes et les politiques et en accélérant la mise en œuvre des projets d’infrastructures clés et interrégionaux, le PIBR s'efforçant d'atteindre environ 13 à 14%.

Ninh Thuân met également l’accent sur la constitution de ressources humaines de haute qualité, en particulier pour les industries et les domaines clés, en promouvant fortement la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte, l’économie numérique et l’économie circulaire, en veillant à ce que le développement culturel et social soit étroitement lié et en harmonie avec le développement économique, assurant la sécurité sociale et améliorant la vie des gens.

En outre, la province encourage davantage la réduction des procédures administratives et l’amélioration de l’environnement des investissements et des affaires, en continuant à améliorer et à réorganiser l’organisation pour qu’elle soit rationalisée et fonctionne de manière efficace et efficiente, en renforçant la discipline et l’ordre et en promouvant la responsabilité des dirigeants, tout en luttant résolument et avec persistance contre la corruption, le gaspillage et la négativité, en gérant rigoureusement et en utilisant efficacement les terres et les ressources, en protégeant l’environnement, en prévenant et en combattant de manière proactive les catastrophes naturelles et en répondant au changement climatique, et en renforçant également la défense et la sécurité nationales, assurant la sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociale, tout en menant un bon travail d’information et de propagande, en créant un consensus social et en promouvant les affaires étrangères et la coopération régionale.

Dans le plan 2025, Ninh Thuân a défini 18 objectifs à atteindre, dont neuf concernent l'économie : un taux de croissance du PIBR visant environ 13 à 14% pour le mandat, un PIBR par habitant de 113 à 114 millions de dôngs par an, une structure économique où l'agriculture, la sylviculture et la pêche représentent 24 à 25%, l'industrie et la construction 42 à 43%, et le secteur des services 32 à 33%, des recettes du budget local d'environ 5.500 milliards de dôngs, un capital total d'investissement social d'environ 22.500 milliards de dôngs, un ratio de contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) au PIB de 44 à 45%, un ratio de contribution de l'économie maritime au PIB de 42 à 43%, un taux de croissance de la productivité du travail d'environ 9 à 10%, et un ratio de contribution de l'économie numérique au PIB d'environ 12%.

Sur le plan social, la province de Ninh Thuân s’efforce d’atteindre six objectifs cibles, notamment une réduction du taux de pauvreté selon les normes de pauvreté multidimensionnelle de 1,5% (4% pour le seul district de Bac Ai), cinq communes répondant aux nouvelles normes rurales et quatre à cinq communes répondant aux nouvelles normes rurales élevées, un taux d’écoles secondaires répondant aux normes nationales de 67 à 68%, 9.500 travailleurs formés en formation professionnelle, et un taux de travailleurs formés de 70%, dont 33% titulaires de diplômes et de certificats.

En matière d’environnement, la province de Ninh Thuân se fixe trois objectifs cibles, dont un taux de couverture forestière de 49%, un taux de ménages ruraux ayant accès à une eau propre et hygiénique de 99,78%, un taux de ménages utilisant une eau propre répondant aux normes du ministère de la Santé de 98%, et un taux de parcs et de pôles industriels en exploitation dotés de systèmes centralisés de traitement des eaux usées conformes aux normes de 100%.

Récemment, le Comité populaire de la province de Ninh Thuân a approuvé le programme de promotion des investissements, du commerce et du tourisme en 2025, orientant ainsi ses efforts vers une attraction sélective d'investissements alignée sur ses plans et projets de développement socio-économique. Ninh Thuân ciblera particulièrement les infrastructures (énergies renouvelables, transmission, stockage), l'agriculture de haute technologie et la création de marque, la technologie de traitement et de fabrication, le tourisme durable et de haute qualité (y compris l'expérientiel), l'économie marine et l'économie urbaine. Tirant parti de son statut de centre énergétique national et de ses avantages en matière de transport, la province ambitionne de devenir un pôle d'énergie propre et renouvelable, ainsi qu'un centre de services industriels et énergétiques interrégionaux, tout en développant des complexes industriels verts, des industries de soutien et des centres industriels "Net Zero". Elle vise également à établir un centre de fabrication de puces semi-conductrices, de technologie de l'IA et des centres de données nationaux, régionaux et mondiaux.

Ninh Thuân concentrera ses efforts sur l'attraction d'investissements étrangers sélectifs dans la haute technologie, les technologies avancées et vertes à haute valeur ajoutée, tout en collaborant avec les ministères et agences vietnamiens à l'étranger et les organisations de promotion des investissements étrangers (KOCHAM, AMCHAM, EUROCHAM, INCHAM...) pour participer à des programmes de promotion au Japon, en République de Corée, en Inde, en Chine, à Singapour et en Europe.

De plus, la province promouvra l’investissement dans la région clé du Sud, notamment dans les projets d’électricité GNL, les dépôts pétroliers, la technologie verte et les complexes chimiques post-sel, la fabrication d'équipements éoliens, la logistique portuaire et le tourisme. Pour ce dernier, l'accent sera mis sur la promotion active, la reprise des marchés internationaux clés (Corée du Sud, Inde, Chine, Japon), la mobilisation de ressources pour le développement des infrastructures et des produits touristiques spécifiques, et l'accélération des programmes et projets visant à développer le secteur.

En outre, Ninh Thuân renforce également les liens régionaux dans les activités de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme, en se concentrant sur les régions économiques du Centre-Nord et de la Côte centrale, des provinces et villes de la région économique clé du Sud, afin de profiter des ressources et des avantages entre les localités voisines, formant une chaîne d'approvisionnement de biens typiques et de produits touristiques de la région.

La province de Ninh Thuân a privilégié et encouragé le développement des industries à fort potentiel, notamment le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables, créant ainsi une dynamique et contribuant à la croissance économique de la province en 2024 et dans les années à venir. Le président Trân Quôc Nam a souligné que Ninh Thuân considère l'énergie et les énergies renouvelables comme une priorité stratégique, en raison du potentiel de développement significatif et continu de cette industrie pour la croissance globale de la province. À cet effet, le Comité populaire provincial de Ninh Thuân exhorte tous les secteurs et niveaux à examiner les difficultés et les obstacles afin de trouver rapidement des solutions et d'accélérer la mise en œuvre des projets.

Actuellement, Ninh Thuân a attiré des investissements pour développer de nombreux projets énergétiques, considérant cela comme un pilier prioritaire de son développement, avec l'objectif de devenir un centre majeur d'énergie renouvelable du pays. La province a déjà réalisé plusieurs projets énergétiques produisant de l'électricité commerciale pour le réseau national, tels que les projets solaires de 120 MW (Tianjin 1 et 2), le projet solaire Trung Nam - Thuân Nam (85 MW), le projet éolien Hanbaram (93 MW), le projet hydroélectrique My Son (20 MW), et deux projets solaires de 120 MW (Phuoc Thai 2 et 3).

À ce jour, Ninh Thuân compte 37 projets d'énergie solaire d'une capacité totale de plus de 2.576 MW, 17 projets éoliens d'une capacité de plus de 890 MW et huit projets hydroélectriques d'une capacité de près de 132 MW.

