Binh Thuân, une expérience à vivre



Province à l'extrême-sud de la région côtière méridionale du Centre, Binh Thuân célèbre aujourd'hui le 50 e anniversaire de sa libération (19 avril 1975). Autrefois pauvre, elle est devenue l'un des pôles de croissance majeurs de la région avec une envergure économique de 121.000 milliards de dông en 2024, soit plus de 30 fois que son niveau de 1992. Une base solide avant sa prochaine fusion avec les provinces de Lâm Dông et de Dak Nông (Hauts plateaux du Centre).

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Cinquante ans après sa libération, d'une province à terre aride ayant de nombreuses difficultés, Binh Thuân a su tirer parti de ses atouts distinctifs pour se transformer en un pôle de croissance majeur de la région. En 2024, son économie a atteint une envergure de 121.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 30 fois par rapport à 1992.

Grâce aux efforts de l'ensemble du système politique, des entreprises et de la population de la province, la situation socio-économique locale en 2024 a obtenu de nombreux résultats positifs. Le produit intérieur brut régional (PIBR) a progressé de 7,25%, et 14 des 17 objectifs clés de développement socio-économique ont été atteints ou dépassés. L'indice de production industrielle (IIP) a augmenté de 10,97% par rapport à l'année précédente, avec une croissance dans 10 des 16 principaux produits du secteur. Le tourisme a également prospéré, avec plus de 9,68 millions de visiteurs (+15,64% sur un an) et des recettes en hausse de 15,77% à 25.826,5 milliards de dôngs.

La production agricole est restée stable, avec une augmentation des superficies cultivées et des rendements de certains produits par rapport à 2023. Les efforts en matière de prévention des épiphyties et de la sécheresse, de gestion forestière, de protection des ressources aquatiques et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ont été renforcés. Le programme d'édification de la nouvelle ruralité continue d'être mis en œuvre de manière efficace. Le chiffre d'affaires du commerce de détail de biens et services a atteint plus de 110.498,6 milliards de dôngs (+15,72%), tandis que le capital total d'investissement social s'est élevé à 49.240 milliards de dôngs (+10,64% par rapport à 2023).

Photos : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Au premier trimestre 2025, la dynamique s'est poursuivie avec des résultats remarquables dans les trois secteurs clés de la province : industrie, tourisme et agriculture. Le PIBR a enregistré une croissance de 8,1%, dont une progression de 10,06% pour le secteur industriel et de la construction. Les investissements en infrastructures dans les zones industrielles ont été multipliés par 4,98 par rapport à la même période de 2024.

Le tourisme a continué sur sa lancée avec plus de 2,6 millions de visiteurs accueillis (+13,76%) et des recettes de 7.050 milliards de dôngs (+16,24%). Le chiffre d'affaires à l'exportation a atteint 275 millions d'USD (+30,25%). L'agriculture est restée stable. Les recettes budgétaires de l'État ont totalisé 3.126 milliards de dôngs, en hausse de 1,83%.

Le président du Comité populaire provincial, Dô Huu Huy, a identifié dix groupes de tâches et mesures clés pour les trimestres suivants. Parmi celles-ci : réorganisation de l'appareil administratif conformément aux directives du pouvoir central ; accélération de la mise en œuvre des orientations du Politburo du Parti, du gouvernement et du Premier ministre destinées à atteindre une croissance à deux chiffres ; renforcement des recettes budgétaires et réduction des dépenses non essentielles au profit des investissements prioritaires ; accélération du décaissement des capitaux d'investissement publics, considéré comme une priorité stratégique pour stimuler le PIBR ; promotion de l'avancement des projets d'investissement, en particulier les projets clés de la province en 2025.

La Résolution N°10 du Comité provincial du Parti (XIVe exercice) sur la transformation numérique en 2025, avec vision à l'horizon 2030, a identifié trois piliers fondamentaux : localité numérique, économie numérique et société numérique. Binh Thuân place les citoyens et les entreprises au cœur de cette démarche, les considérant à la fois comme sujets, objectifs et moteurs de la transition digitale, dans l'optique de bâtir un gouvernement numérique au service d'un développement socio-économique durable.

Dans ce cadre, Binh Thuân a publié un manuel de procédures administratives couvrant tous les secteurs et niveaux de gouvernance de la province. Ces formalités ont été intégrées au système national de base de données ainsi qu'aux portails électroniques des agences, unités et localités concernées. Ainsi, la totalité des procédures sont désormais affichées et mises en œuvre via le Centre provincial d'administration publique et les guichets uniques à tous les niveaux.

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Le nombre de services publics en ligne connectés au Portail national s'élève à 706, soit un taux d'intégration de 80%. Par ailleurs, le taux de dossiers numérisés et de procédures administratives traitées dans l'ensemble de la province atteint 73,8%.

Selon l'indice des services rendus aux citoyens et aux entreprises dans l'accomplissement des démarches administratives et la fourniture des services publics, Binh Thuân a obtenu 81,61 points, se classant 29e sur les 63 provinces et villes du pays. Ce résultat marque une progression notable de 18,76 points depuis janvier 2024 (au 53e rang avec 62,85 points), témoignant d'un changement significatif et de la détermination politique de la province à concrétiser le thème annuel : "Améliorer la compétitivité et la satisfaction des habitants et des entreprises".

Lever les obstacles politiques

Afin de poursuivre efficacement les missions de 2025 et de mobiliser davantage de ressources pour le développement, la province continuera d'intensifier la réforme administrative. Il s'agira notamment de réduire et de simplifier les procédures et les réglementations commerciales, dans le but d'alléger les charges pesant sur les citoyens et les entreprises.

Photos : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Parallèlement, Binh Thuân œuvre à l'élaboration de mécanismes et politiques appropriés, en mettant l'accent sur la révision et l'amélioration des cadres juridiques, en particulier ceux relatifs à la mise en œuvre de la Loi foncière de 2024, de celles sur le logement de 2023 et sur les affaires immobilières de 2023, tout en veillant à leur compatibilité avec les réalités locales.

La province entend accélérer rapidement et de manière fondamentale sa transformation numérique, avec pour ambition de figurer d'ici 2030 parmi les 20 premières provinces et villes du pays dans ce domaine. Pour ce faire, elle met en œuvre des mesures concrètes destinées à améliorer les indices PAR (réforme administrative), PAPI (performance de l'administration publique), SIPAS (satisfaction des usagers) et PCI (compétitivité provinciale).

La réforme des procédures administratives s'appuiera sur la transformation numérique et l'application des technologies de l'information. Il s'agira notamment d'intensifier la numérisation des documents, l'exploitation des bases de données nationales (population, foncier, état civil, etc.), et de promouvoir l'usage des services publics en ligne, afin de réduire la paperasserie, le temps de traitement et les coûts non officiels pour les citoyens et les entreprises.

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

En parallèle, Binh Thuân a élaboré et mis en œuvre un plan de formation de cadres, fonctionnaires et agents publics, afin de garantir un personnel formé, qualifié, répondant aux exigences de la gestion moderne et capable de remplir efficacement ses missions au sein des agences, unités et collectivités locales.

Selon le Schéma directeur de Binh Thuân pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, la province définit des percées stratégiques et met en œuvre des mesures appropriées pour devenir un pôle de développement important de la région côtière du Centre, doté d'une économie maritime forte et durable, d'un centre d'énergie propre, d'un centre national de services touristiques.

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Selon ce plan, d'ici 2030, Binh Thuân deviendra une province en développement dynamique, rapide et durable, avec un revenu par habitant (RIB) supérieur à la moyenne régionale et nationale. Ce sera également un centre touristique balnéaire national et international, l'un des centres d'énergie verte du pays, contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en conformité avec l'engagement d'atteindre zéro émission nette à l'horizon 2050. La province vise à devenir l'un des centres régionaux et nationaux de formation et de développement technologique.

D'ici 2050, Binh Thuân deviendra un pôle de développement majeur de la région côtière du Centre, ayant une économie maritime en forte croissance et inscrite dans la logique de la durabilité, ainsi qu'une structure économique moderne. Elle sera un centre d'énergie propre, un centre de services touristiques nationaux et internationaux, de soins de santé et d'éducation de haute qualité. Elle espère devenir un centre de science, de technologie et d'innovation associé à des villes côtières modernes de la région et du pays. Le niveau de vie matériel et spirituel de la population sera plus élevé que la moyenne régionale et nationale. La défense, la sécurité ainsi que la souveraineté maritime et insulaire seront fermement assurées.

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Secteurs clés

Dans le secteur industriel, Binh Thuân souhaite développer fortement l'industrie de transformation, notamment des produits agricoles, forestiers et aquatiques, en promouvant ses atouts pour augmenter la valeur ajoutée. Elle crée les conditions favorables et mène à bien des politiques incitatives en faveur de l'investissement afin d'attirer des projets de production industrielle de haute technologie. Elle ambitionne de développer aussi la production d'électricité, pour devenir rapidement un centre énergétique national, assurant un approvisionnement stable et suffisant au service du développement socio-économique ainsi que de la défense et de la sécurité nationales. Binh Thuân accorde également la priorité à la promotion de projets d'énergies renouvelable et propre tels que l'éolien, en particulier offshore, l'hydrogène, le solaire et le GNL.

Dans le secteur agricole, la province élabore, transfère et applique des modèles de production de haute technologie, créant des zones de production concentrée à grande échelle, hautement compétitives, respectueuses de l'environnement et adaptées au changement climatique, contribuant à augmenter les revenus des agriculteurs. Elle promeut la transformation numérique de l'agriculture, développe une production bio et circulaire, réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Elle favorise les filières spécialisées en fonction du potentiel et des atouts locaux.

Concernant le tourisme, la logistique, les services médicaux, la science et la technologie, Binh Thuân concentre ses investissements pour faire du tourisme un secteur économique de pointe, un centre national et international du tourisme et des sports maritimes. Elle entretient l'image d'une destination "Sûre - conviviale - de qualité" et diversifie des produits touristiques fondés sur les ressources maritimes. De plus, elle développe les services de transport et de logistique pour en faire un secteur clé de l'économie locale. Elle accélère les services portuaires en lien avec zones économiques et parcs industriels, en attirant des investissements dans les infrastructures portuaires au service du tourisme. L'objectif est de faire de Binh Thuân l'un des centres logistiques des régions méridionales du Centre et du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre).

Photos : Nguyên Thanh/VNA/CVN

La province construit et développe un secteur de la santé synchronisé et progressivement modernisé, combinant harmonieusement les systèmes de soins, d'examen, de traitement et de médecine préventive, assurant l'interconnexion entre les niveaux local, régional, national et international. Elle attire des investissements pour constituer un pôle intersectoriel de sciences et de hautes technologies associé à l'innovation et à la formation, faisant des services scientifiques et technologiques un moteur essentiel de la croissance économique.

En outre, la transformation numérique est mise en œuvre de manière synchrone et globale, avec un accent sur le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.

Photos : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Parmi les projets d'infrastructures majeurs figurent la modernisation et la rénovation des routes nationales 28B et 55, la construction d'un nouvel aéroport à Phan Thiêt et d'une route de liaison entre cet aéroport et l'autoroute, les routes nationales, la gare ferroviaire et la zone côtière au nord de la ville de Phan Thiêt. Binh Thuân accélère la mise en œuvre des travaux de la route côtière du nord au sud de la province, y compris la construction de ponts à l'embouchure des rivières Cà Ty et Phú Hài.

En outre, elle projette d'investir dans des lignes de métro urbaines reliant l'aéroport aux zones touristiques et au centre-ville de Phan Thiêt, de moderniser les ports maritimes de Vinh Tân, Phan Thiêt et Phú Quy, ainsi que de construire un complexe portuaire à Son My et quelques ports de croisière. À plus long terme, d'autres projets sont envisagés, tels que l'autoroute Vinh Hao - Liên Khuong, la modernisation des routes nationales 1A et 28, ainsi que la création d'un centre logistique aéroportuaire à Phan Thiêt et d'un autre du port maritime dans le district de Tuy Phong.

Tân Đat/CVN