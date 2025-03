Investissement approuvé pour le méga-projet portuaire de Bà Ria-Vung Tàu

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé la décision N°650, approuvant la politique d'investissement du projet de port général de Long Son My Xuân, pour un investissement total de plus de 2.380 milliards de dôngs (93,3 millions de dollars américains).

Le projet de port général de Long Son My Xuân sera construit dans la zone portuaire de Thi Vai, dans le quartier de My Xuân, ville de Phu My, province de Bà Ria-Vung Tàu.

Son développement s'inscrit dans un plan plus large visant à achever la zone portuaire de Thi Vai, conformément au plan directeur approuvé.

Le projet nécessitera un investissement de plus de 2.380 milliards de dongs et sera mis en œuvre sur une superficie d'environ 41,65 ha.

L'investisseur responsable du projet est Long Son Co., Ltd.

La construction du port général vise à soutenir l'activité économique, à faciliter le fonctionnement des zones industrielles de la province et des environs, et à répondre à la demande croissante de matériaux de construction dans la région.

De plus, le projet vise à optimiser les atouts des conditions naturelles, de la situation géographique et du développement continu des infrastructures de transport de la région. Cela contribuera à la croissance socio-économique de la province de Bà Ria-Vung Tàu, ainsi que de la région sud.

Le projet de port général de Long Son My Xuân comprendra un poste d'amarrage principal de 270 m de long, pouvant accueillir des cargos jusqu'à 30.000 TPL, quatre postes d'amarrage pour barges d'une longueur totale de 530 m, pouvant accueillir des navires et des barges d'une capacité maximale de 7.500 TPL, ainsi qu'un système d'entrepôt et une usine de broyage de ciment d'une capacité de production de 2,3 millions de tonnes par an.

En vertu de cette décision, le ministère des Finances sera chargé d'évaluer la politique d'investissement, de formuler des recommandations et de garantir le respect des réglementations de gestion de l'État, conformément aux lois sur l'investissement et aux cadres juridiques pertinents.

Les autres ministères, agences gouvernementales et le Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu seront chargés d'évaluer la politique d'investissement dans leurs juridictions respectives. Leurs évaluations et approbations doivent être conformes à la loi sur l'investissement et aux autres dispositions légales applicables.

Le Comité populaire provincial est chargé d'attribuer les terres conformément au plan d'occupation des sols approuvé, aux plans d'aménagement portuaire et aux réglementations émises par les autorités compétentes. Cela permettra à l'investisseur de mettre en œuvre le projet dans le respect du droit foncier.

Le Comité populaire provincial de Bà Ria-Vung Tàu doit veiller à ce que des terres suffisantes soient allouées aux efforts de reboisement afin de maintenir un équilibre entre protection de l'environnement et développement économique.

La conversion de terres à d'autres fins ne sera autorisée que si toutes les conditions spécifiées à l'article 19 de la loi forestière sont remplies. Les autorités locales doivent protéger strictement les zones forestières destinées à la conversion et n'autoriser les changements d'affectation des terres qu'une fois toutes les procédures légales achevées.

Le Comité populaire doit également suivre et superviser l'investisseur tout au long du processus de conversion des terres forestières à d'autres usages. Il doit également superviser la mise en œuvre du projet afin de garantir le respect de la réglementation, y compris les activités de mobilisation financière.

Le ministère de la Construction est tenu d'approuver d'urgence le plan de zonage détaillé des zones portuaires et aquatiques de la province. Ce plan de zonage constituera le fondement juridique de la mise en œuvre du projet. De plus, le ministère doit accompagner l'investisseur dans l'examen et la finalisation de la documentation du projet pour la phase d'étude de faisabilité.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement doit assister et guider le Comité populaire sur les questions liées à l'attribution des terres, à la location des terres et à la conversion des terres forestières à d'autres usages. Ces processus doivent être conformes aux directives d'urbanisme approuvées et à la réglementation.

De plus, le ministère doit accompagner l'investisseur dans la réalisation des études d'impact environnemental requises. L'investisseur doit respecter toutes les réglementations environnementales, y compris celles relatives à la gestion des ressources en eau, tout au long de la mise en œuvre du projet.

