Bà Ria-Vung Tàu va développer un port international de 230 millions d'USD

Photo : VNA/CVN

Le projet verra la construction du port général international de My Xuân, capable d’accueillir des navires d’une capacité allant jusqu’à 60.000 DWT.

Le port occupera une superficie totale d’environ 71,23 hectares et nécessitera un investissement total de 5,73 billions de dôngs (près de 230 millions d'USD). Le projet devrait être mis en œuvre entre 2025 et 2030.

Selon le plan, signé en vertu de la décision n°200/QD-TTg du 21 janvier 2025, le port général international sera composé de huit postes d’amarrage divisés en deux zones principales. La première zone, située en aval du pont de Phuoc An, comprendra deux quais d’une longueur totale de 840 mètres, capables d’accueillir des navires jusqu’à 60.000 DWT.

La deuxième zone, en amont du pont de Phuoc An, comportera deux quais offshore d’une longueur combinée de 1.055 mètres, pouvant accueillir des navires jusqu’à 30.000 DWT.

Ce port est considéré comme un projet clé dans le développement des infrastructures portuaires de Bà Ria-Vung Tàu. Il vise à améliorer les capacités logistiques, à soutenir le commerce international et à stimuler la croissance économique régionale. Une fois terminé et opérationnel, il devrait devenir un axe important de la stratégie de développement maritime du Vietnam.

Bien exploiter les atouts de la province

En 2024, Bà Ria-Vung Tàu a tiré parti des opportunités nationales et internationales en se concentrant sur le développement des infrastructures et la formation professionnelle de haute qualité. Les atouts de la province en matière d’économie maritime, de ports internationaux, d’industries de transformation, d’énergie renouvelable et de tourisme vert ont été de plus en plus exploités.

Tout au long de l’année 2024, le total des ventes au détail de biens et des revenus des services aux consommateurs de la province a été estimé à 122 billions de dôngs, en hausse de 13,42 % par rapport à 2023. Cependant, le PIB par habitant de la province était d’environ 460,63 millions de dôngs par an, soit une légère baisse de 1,3% par rapport à l’année précédente, influencée par les prix de l’extraction du pétrole brut et du gaz naturel.

En 2025, Bà Ria-Vung Tàu vise à atteindre un taux de croissance du produit intérieur brut régional (PIDR) de 10% et la valeur de la production industrielle devrait augmenter de 12,81%.

VNA/CVN