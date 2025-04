D’anciens masques en or font chambre à part à Bà Ria-Vung Tàu

Trois masques en or, tous trésors nationaux, découverts sur le site archéologique de Giông Lon, dans la commune de Long Son, à Vung Tàu, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), provenant de tombes datant de plus de 2.000 ans, sont actuellement exposés au Musée de la province de Bà Ria-Vung Tàu.

Photo : VietnamNet/CVN

En 2003 et 2005, ces trois masques en or ont été découverts dans trois tombes lors de fouilles archéologiques menées par le Musée national d’histoire du Vietnam, en collaboration avec le Musée de la province de Bà Ria-Vung Tàu.

Dans les tombes, en plus des masques en or, se trouvaient d’autres objets funéraires tels que de la poterie, des bijoux, des outils, des armes. Après leur découverte, ils ont été nommés d’après le lieu de leur découverte à Giông Lon, dans la commune de Long Son, à Vung Tàu.

Le Premier ministre vietnamien a signé, le 25 décembre 2021, un décret reconnaissant ces objets comme des trésors nationaux.

En décembre 2022, les autorités de la province de Bà Ria-Vung Tàu ont organisé une cérémonie pour annoncer la décision de reconnaître ces trois masques en or comme trésors nationaux.

Selon le Musée de la province de Bà Ria-Vung Tàu, en comparant avec d’autres sites dans la région du Centre, du Sud-Est et d’autres sites dans les îles d’Asie du Sud-Est, les archéologues ont déterminé que ces trois tombes datent du Ier au IIe siècle avant J.-C. C’est également la période des trois masques en or, marquant la transition de la culture pré-Oc Eo à la culture Oc Eo.

Les trois masques en or ont tous été analysés chimiquement à deux reprises et les résultats montrent qu’ils sont fabriqués à partir de l’or alluvionnaire. Ces trois artefacts ont respectivement des taux d’or de 96 %, 79 % et 75 %, les autres éléments étant des métaux non ferreux ajoutés pour augmenter la dureté et quelques impuretés.

Photo : VietnamNet/CVN

Tous les masques en or ont une forme rectangulaire et présentent des motifs en relief de grands yeux ouverts, de sourcils courbés vers le bas, d’un nez bien dessiné et de narines larges. Chaque masque a cependant des caractéristiques différentes en termes de taille et de forme.

Le premier masque (15x3 cm) est rectangulaire et présente des sourcils longs et fins au-dessus des yeux. Ce masque est de type « eye-cover (couvre-œil) », couvrant uniquement la partie supérieure du visage, principalement les yeux.

Le deuxième (15x6 cm) présente des yeux grands ouverts et des sourcils courbés, avec un nez bien formé. Le bas de la joue droite est décoré d’un motif ressemblant à un soleil avec un cercle au centre et des rayons autour.

Le troisième masque (15x8 cm) présente un visage complet avec des yeux grands ouverts, des sourcils épais se rejoignant, un nez proéminent et des lèvres épaisses. L’arrière du masque est une copie des motifs du devant, avec des trous sur les quatre coins.

Tous ces masques sont fabriqués en or, avec un niveau de fabrication très sophistiqué. Ces artefacts sont associés à une classe sociale élevée parmi les habitants de Giông Lon - Long Son de l’époque.

Dans le dossier de reconnaissance comme trésors nationaux, il est précisé que les trois masques en or ont été réalisés avec une technique de gravure en relief. Cela signifie qu’après que la feuille d’or a été aplatie, l’artisan a esquissé les contours du visage sur l’arrière du masque.

NDEL/VNA/CVN