Le terminal international Tân Cang - Cai Mep accueille le premier navire de Premier Alliance

Baptisé One Eagle, ce porte-conteneurs, d'une capacité de 14.000 EVP, emprunte la ligne EC3, l'une des quatre principales lignes maritimes de Premier Alliance, aux côtés de PS3, FP2 et MS2, reliant le Vietnam aux côtes nord-américaines et européennes.

Le choix continu de Premier Alliance pour le terminal international de Tân Cang - Cai Mep en tant que destination privilégiée est une décision stratégique, permettant à la partie vietnamienne de contribuer à la réalisation des objectifs et des visions de l'Alliance dans cette nouvelle phase, a ajouté Truong Tân Lôc.

Premier Alliance est issue de la restructuration stratégique de l'ancienne THE Alliance, composée de trois grandes compagnies maritimes : ONE (Ocean Network Express), HMM et Yang Ming. Elle est officiellement entrée en activité en février 2025, marquant un tournant majeur dans l'industrie mondiale du transport maritime par conteneurs.

Avec une flotte de plus de 300 porte-conteneurs et une capacité totale de trois millions d'EVP, Premier Alliance a déployé 24 lignes maritimes qui couvre les principales routes reliant l'Asie à l'Europe, à la Méditerranée et à la côte Est des États-Unis.

