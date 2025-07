Pakistan : les inondations ont fait 193 morts et 544 blessés depuis fin juin

Au moins 193 personnes ont été tuées et 544 autres blessées à travers le Pakistan, les fortes pluies de mousson ayant provoqué des inondations généralisées et des accidents liés à la pluie depuis la fin du mois de juin, a déclaré vendredi 18 juillet l'autorité de gestion des catastrophes du pays.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans son dernier rapport, l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) indique que des victimes ont été enregistrées entre le 26 juin et le 18 juillet, avec 15 nouveaux décès et 53 blessés signalés au cours des dernières 24 heures.

La province orientale du Pendjab reste la région la plus touchée, avec 114 morts et 437 blessés.

Les autorités ont émis des avis météorologiques et se coordonnent avec les gouvernements provinciaux pour mener des opérations de secours et d'assistance dans les districts les plus touchés, a indiqué la NDMA.

Xinhua/VNA/CVN