Quatre morts dans le crash d'un avion de tourisme dans les Pyrénées

Un instructeur et ses trois élèves, des étudiants de l’École nationale de l'aviation civile (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, quand leur appareil, un petit monomoteur, s'est écrasé dans les Pyrénées.

Après un appel d'urgence vers 18h00, deux hélicoptères, l'un de la gendarmerie, l'autre des pompiers, ont lancé des recherches, puis réussi à localiser l'avion deux heures plus tard "à 2.000 mètres d’altitude, dans une zone enneigée, très dangereuse et impossible d’accès par la route", a précisé le procureur de Foix dans un communiqué lundi 8 décembre. Parti de l’aérodrome de Saint-Girons, petite ville de 6.000 habitants au pied des Pyrénées, le Robin DR400, un monomoteur 4-places, devait regagner vers 17h40 l'aéroclub, qui a donné l'alerte au Centre de coordination et de sauvetage aéronautique (ARCC en anglais) de Lyon. Pour une raison inconnue, l'appareil s'est écrasé à proximité de l’étang d’Eychelle, sur la commune de Bethmale, selon le parquet local.

AFP/VNA/CVN