Alicia Keys, artiste aux 17 Grammy Awards, enflammera la scène des VinFuture Awards

La talentueuse chanteuse, compositrice et productrice de musique Alicia Keys, artiste aux 17 Grammy Awards, offrira une performance exceptionnelle lors des VinFuture Awards 2025, qui auront lieu le soir du 5 décembre au Théâtre Hô Guom, à Hanoï.

Reconnue mondialement pour sa voix envoûtante, ses textes inspirants et ses tubes intemporels tels que Fallin’, If I Ain’t Got You, Superwoman et Girl on Fire, Alicia Keys est depuis longtemps considérée comme l’une des artistes les plus influentes de sa génération.

Selon la Fondation VinFuture, sa présence à la cérémonie de remise des VinFuture Awards 2025 incarnera un message de force, de renouveau et d’optimisme, en parfaite adéquation avec le thème de cette année : "S’élever et prospérer".

La cérémonie sera l’occasion de dévoiler les lauréats des 5es VinFuture Awards, sélectionnés parmi 1.705 candidatures soumises par des scientifiques et des innovateurs du monde entier.

Cette année encore, l’événement célèbre la créativité humaine à l’échelle mondiale, honorant les innovations majeures qui améliorent la qualité de vie et favorisent le développement durable.

La prestation d’Alicia Keys promet d’être un moment fort, alliant génie artistique et excellence scientifique.

Alicia Keys est non seulement une artiste aux 17 Grammy Awards, mais aussi musicienne, productrice, fondatrice de Keys Soulcare, auteure à succès du New York Times et productrice pour le cinéma, la télévision et Broadway. Elle a cofondé She Is The Music, une initiative mondiale visant à créer des opportunités et à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes dans l’industrie musicale.

Depuis la sortie de son premier album, Songs in a Minor, en 2001, un véritable phénomène, Alicia Keys a vendu plus de 65 millions de disques, cumulé plus de 5 milliards d’écoutes en streaming et s’est forgé un répertoire inégalé de tubes et de succès.

Avec plus de 37 millions de titres certifiés (États-Unis) et 20 millions d’albums vendus (États-Unis), Alicia Keys est devenue l’artiste R&B féminine numéro 1 du millénaire, certifiée par la RIAA. Ses tubes Empire State of Mind et No One ont tous deux été certifiés diamant par la RIAA en 2024, avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus chacun.

VNA/CVN