L’épouse du SG Tô Lâm participe aux événements culturels Vietnam - Laos

Dans le cadre de la visite d’État au Laos du secrétaire général Tô Lâm, M me Ngô Phuong Ly, épouse du dirigeant vietnamien, et M me Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, ont présidé le 2 décembre à Vientiane la cérémonie d’ouverture de la Semaine du cinéma vietnamien au Laos ainsi que de l’exposition photographique "Grande amitié Vietnam - Laos".

Des activités sont organisées par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, en coopération avec le ministère de la Culture et du Tourisme du Laos, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la fête nationale du Laos (02/12/1975 - 02/12/2025).

Lors de la cérémonie d’ouverture, les deux épouses ont, avec plus d'un millier de délégués, spectateurs lao et membres de la communauté vietnamienne au Laos, visionné le documentaire Le Président Kaysone Phomvihane et le Vietnam, produit par la Société de production de films documentaires et scientifiques du Vietnam.

Ce film retrace avec fidélité le parcours révolutionnaire, la pensée et les immenses contributions du Président Kaysone Phomvihane - dirigeant historique de la révolution lao et ami fidèle du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. À l’occasion du 105ᵉ anniversaire de sa naissance, l’œuvre met également en lumière la relation de confiance exceptionnelle et la solidarité profonde transmises de génération en génération entre les deux peuples.

À l’issue de la projection, Mmes Ngô Phuong Ly et Naly Sisoulith ont visité l’exposition photographique "Grande amitié Vietnam - Laos", composée de 50 clichés témoignant des étapes majeures de la coopération bilatérale : des luttes communes pour l’indépendance à la coopération intégrale d’aujourd’hui dans la construction et la défense de chacune des deux Patries. Au-delà de la dimension historique, ces images traduisent la force des sentiments et le lien indéfectible qui unissent les deux nations - un trésor commun inestimable.

Dans son allocution d’ouverture, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Đông, a souligné que cet événement culturel et artistique constitue une preuve vivante de l’amitié profonde, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux partis, deux États et les peuples des deux pays. Il a rappelé que la Semaine du cinéma et l’exposition servent non seulement à faire découvrir la richesse de la culture vietnamienne aux amis laotiens, mais également à renforcer la compréhension mutuelle et les échanges culturels.

Pour sa part, le vice-ministre lao de la Culture et du Tourisme, Vansy Kuamua, a exprimé sa profonde gratitude pour ce magnifique cadeau culturel offert par le Vietnam à l’occasion de cette fête nationale majeure, affirmant que ces initiatives artistiques inspireront la jeune génération des deux pays à préserver et faire rayonner l’héritage de solidarité, pour une relation Vietnam - Laos toujours plus étroite et prospère.

Les activités proposées ont offert au public lao des émotions chaleureuses et une vision proche et authentique du Vietnam et de son peuple, contribuant ainsi à renforcer l’amitié et les échanges culturels entre les deux nations. La population lao a accueilli l’événement avec enthousiasme et fierté en ces jours de célébration nationale.

La veille, le 1ᵉʳ décembre après-midi, Mmes Ngô Phương Ly et Naly Sisoulith avaient visité le Musée national d’art contemporain du Laos, espace emblématique dédié à la préservation et à la valorisation de l’art, de l’histoire et de l’identité culturelle lao.

La Semaine du cinéma vietnamien au Laos, qui se tient du 2 au 6 décembre 2025, propose six longs-métrages primés aux Festivals cinématographiques du Vietnam, que sont Deux mères, Pluie rouge, Combat aérien, Les tunnels - Le Soleil dans l’ombre et Je vois des fleurs jaunes sur l’herbe verte. Ces œuvres illustrent la vitalité créative du 7ᵉ art vietnamien tout en contribuant à rapprocher davantage le public lao de la culture et du peuple vietnamiens.

