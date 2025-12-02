Un rare champagne du mariage de Lady Diana et du prince Charles aux enchères au Danemark

"Une boutique unique et très spéciale" : un rare magnum de Dom Pérignon Vintage 1961 servi lors du mariage de Lady Diana avec le prince de Galles en 1981 va être mis aux enchères le 11 décembre au Danemark.

>> Après la suspension de la vente de la Pascaline, objectif trésor national

>> Un "chef-d'œuvre inconnu" de Renoir vendu 1,8 million d'euros aux enchères à Paris

>> L'Oeuf d'Hiver Fabergé, estimé plus de 20 millions de livres, aux enchères à Londres

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il n'existe que douze magnums, et celui-là en fait partie", a expliqué Thomas Rosendahl Andersen, responsable des vins auprès de la maison Bruun Rasmussen, en présentant l'imposante bouteille à l'étiquette déjà un peu jaunie.

Selon lui, la bouteille, actuellement conservée dans la cave de la maison avant d'être présentée au public à partir du 4 décembre, pourrait attirer aussi bien les amateurs de vin que les collectionneurs avides d'articles monarchiques.

"Cela peut être un collectionneur classique de vins, qui trouve amusant d'avoir cette bouteille dans sa collection, mais aussi un collectionneur d'objets royaux, qui collectionne des objets peut-être liés à Lady Diana ou à des souvenirs royaux anglais", a-t-il dit.

Il est estimé entre 500.000 et 600.000 couronnes (entre 67.000 et 80.000 euros).

"On peut tout à fait le boire", a assuré M. Rosendahl. "Toutes les bouteilles de vin que nous vendons aux enchères sont examinées et analysées", a-t-il ajouté.

"Pour ce genre de bouteille, nous procédons à plusieurs tests, notamment en éclairant la bouteille pour vérifier que le contenu, c'est-à-dire le vin lui-même, présente une couleur très belle et claire, et qu'il n'est pas brun et trouble", a détaillé le spécialiste.

Le propriétaire actuel du magnum, un collectionneur qui ne souhaite pas que son identité soit rendue publique, s'était lui-même procuré la bouteille auprès d'un marchand londonien.

En 2004, un magnum de champagne n'avait pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères au Royaume-Uni. Quatre ans plus tard, la maison Heritage Auction avait venu un magnum de ce millésime pour environ 12.000 de dollars.

La vente aux enchères aura lieu à Kongens Lyngby en banlieue de Copenhague le 11 décembre à 17h50 (16h50 GMT).

AFP/VNA/CVN