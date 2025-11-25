VinFuture 2025 : cap sur les percées technologiques

Organisé pour la première fois dans le cadre de la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2025, l’événement “Conférences inspirantes : Technologies de rupture pour l’avenir”, prévu le 2 décembre à Hanoï, promet au public un accès direct aux tendances technologiques de pointe qui façonnent le monde, de la prise en charge des personnes âgées et de la cardiologie aux robots de nouvelle génération et à la sécurité alimentaire.

>> Face aux défis, la science répond : les leçons de résilience des lauréats VinFuture

>> Le Prix VinFuture 2025 attire plus de 1.700 nominations mondiales

>> Le Vietnam accueillera des académiciens de renom pour débattre de l'avenir de la science

Photo : WEF/CVN

Robots agiles et durables

À l’ère du numérique et de l’automatisation, on attend des robots qu’ils s’insèrent plus profondément dans la vie quotidienne. Or, la plupart restent aujourd’hui cantonnés à des tâches isolées, avec une faible capacité de coordination souple avec l’humain et son environnement. Partant de ce constat, l’intervention du Professeur Ho-Young Kim de l’Université nationale de Séoul, en République de Corée, propose un tout autre angle : apprendre de la nature.

Inspirés par des phénomènes naturels, dont des colonies de fourmis capables de former des ponts aux réseaux mycéliens tissant sous terre d’immenses systèmes de connexion, les travaux du Professeur Kim ouvrent la voie à une génération de robots hautement adaptatifs, résilients et performants. Mouvements, structures et boucles de rétroaction observés dans le vivant constituent, selon lui, le socle des conceptions robotiques futures, permettant aux machines d’évoluer plus harmonieusement dans les environnements humains.

À travers sa présentation, le Professeur Kim aidera le public à mieux appréhender comment la bio-inspiration guide le design pour bâtir un avenir de la robotique à la fois flexible et durable.

Des technologies de rééducation

Toujours sur le secteur de la robotique, le Professeur Raymond Kai-yu Tong de l’Université chinoise de Hong Kong (Chine) apporte un éclairage sur les avancées en technologies de rééducation, en soulignant la façon dont les robots peuvent aider les patients à retrouver des capacités motrices de manière plus naturelle, durable et efficace.

À l’heure où la population mondiale vieillit à un rythme soutenu, les pathologies liées à la motricité, au système nerveux et au déclin des fonctions deviennent plus fréquentes. Les technologies de rééducation s’imposent ainsi comme un pilier de la médecine moderne. C’est cette urgence qui a conduit le Professeur Tong et son équipe à consacrer des années à la recherche et au développement de dispositifs robotiques de pointe au service de la récupération motrice.

Les appareils qu’il met au point ne se contentent pas d’améliorer l’efficacité de la rééducation ; ils privilégient aussi l’humanité du soin, le confort et l’harmonie avec l’utilisateur, des facteurs décisifs pour les personnes âgées ou les patients souffrant de déficits moteurs.

Robotique souple et nouveaux horizons en cardiologie

Au-delà des troubles moteurs, les maladies cardiovasculaires constituent une menace majeure pour la santé publique, contraignant les médecins à décider souvent dans des conditions à haut risque. Partant de ce constat, le Pr. associé Do Thanh Nho de l’Université de New South Wales - UNSW, en Australie, et son équipe développent des technologies de robotique souple, capables d’opérer avec agilité, biocompatibilité et précision dans les environnements complexes du corps humain.

Photo : UNSW/CVN

Parmi ses réalisations phares figure un “cœur artificiel souple et pulsatile” : un dispositif qui reproduit le mouvement naturel du cœur humain et soutient efficacement la recherche et le développement de solutions contre les pathologies cardiaques. Au-delà de la simple simulation, le Pr associé Thanh Nho explore des solutions robotiques capables de s’adapter aux tissus mous, afin de minimiser les lésions lors des interventions et d’améliorer la sécurité de procédures cardiovasculaires particulièrement délicates.

Agriculture régénératrice

L’agriculture régénératrice figure aussi parmi les thématiques à forte valeur d’usage partagées lors des “Conférences inspirantes : Technologies de rupture pour l’avenir”.

Dans les faits, la dégradation des sols et la désertification s’imposent comme l’un des défis majeurs menaçant la sécurité alimentaire et l’environnement à l’échelle mondiale. Animé par la volonté d’apporter des réponses concrètes, Nguyên Do Dung, cofondateur et directeur général d’Enfarm, a développé des solutions d’agriculture régénératrice orientées vers un modèle de production durable, en phase avec la nature.

Nées dans les rizières et champs du Vietnam, les solutions élaborées par M. Dung et ses partenaires ne se contentent pas d’améliorer la santé des sols. Elles essaiment désormais vers des zones de culture aux conditions extrêmes, notamment en Afrique, où les communautés locales sont confrontées à une désertification aiguë. Ces initiatives ont été saluées par la communauté scientifique internationale, avec de prestigieuses distinctions, dont des classements dans les palmarès de l’innovation.

À travers quatre interventions de scientifiques et d’experts pionniers, les “Conférences inspirantes : Technologies de rupture pour l’avenir” offriront quatre angles complémentaires (de la robotique bio-inspirée aux technologies de rééducation, des solutions pour la cardiologie à l’agriculture régénératrice) dessinant un tableau vivant du futur technologique. Au-delà de répondre à des défis globaux, elles nourrissent une conviction : la science peut, et saura, changer le monde pour le meilleur.

L’événement “Conférences inspirantes : Technologies de rupture pour l’avenir” ouvrira la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2025. Horaire : 09h00 – 11h30, le 2 décembre 2025. Lieu : Centre de conventions international Almaz, à Hanoï. Lien d’inscription : https://forms.gle/vKkhe59N3ChEefbcA

Phuong Nga/CVN