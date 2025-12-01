Photo Hanoi'25 s'achève et confirme Hanoï comme destination créative internationale

La cérémonie de clôture de Photo Hanoi'25 - première Biennale internationale de la photographie de Hanoï – s'est tenue le 30 novembre au Centre culturel et artistique situé au 22, rue Hàng Buôm.

Photo : VNA/CVN

Organisée pour la deuxième fois par le Service de la culture et des sports de Hanoï, en collaboration avec l'Institut français du Vietnam, le Bureau de l'UNESCO au Vietnam et de nombreux partenaires, cette manifestation avait pour objectif de promouvoir les échanges culturels et de valoriser l'image de Hanoï en tant que "Ville créative" de l'UNESCO dans le domaine du design.

L'événement a accueilli plus de 200.000 visiteurs et participants (en présentiel et en ligne) et bénéficié d'une couverture médiatique internationale assurée par plus de 100 agences de presse. Photo Hanoi'25 a offert un espace créatif ouvert, réunissant artistes, commissaires d'exposition et amateurs de photographie du Vietnam et du monde entier.

Bach Liên Huong, directrice du Service de la culture et des sports de Hanoï, a déclaré que ces résultats illustrent l'efficacité d'une collaboration soutenue. Elle a réaffirmé l'engagement de Hanoï à poursuivre le développement de projets créatifs, notamment dans le domaine de la photographie, afin de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement des industries culturelles.

Jonathan Baker, représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, a souligné le rôle de la photographie comme véritable passerelle dans les échanges culturels mondiaux. Cette édition a une nouvelle fois démontré que l'art visuel peut rassembler les individus au-delà des différences culturelles, favoriser le dialogue et ouvrir de nouvelles perspectives.

Photo : VNA/CVN

Éric Soulier, conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français du Vietnam, a estimé que Photo Hanoi'25 témoigne de la capacité de Hanoï à organiser des événements d'envergure internationale grâce à la synergie entre les autorités locales, les institutions culturelles, les partenaires internationaux et le secteur privé, jetant ainsi les bases d’un développement durable des industries créatives.

L'UNESCO a salué le succès de Photo Hanoi'25, qui renforce la position de Hanoï comme ville créative dynamique et rayonnante.

Enfin, Truong Uyên Ly, directrice de LY & LIM Creative Town, a souligné que les trois tables rondes et les dix sessions de discussion, conservées en ligne, constituaient désormais une ressource précieuse et contribuent à asseoir la reconnaissance internationale croissante de cette Biennale.

VNA/CVN