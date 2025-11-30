Influenceurs étrangers : des passeurs culturels pour le Vietnam

L’image du Vietnam connaît un rayonnement croissant sur l’espace numérique international, portée par les vidéos d’expériences authentiques réalisées par des voyageurs créateurs de contenu venus du monde entier.

Sur YouTube, TikTok, Instagram ou les podcasts, une vague dynamique de productions dédiées à la vie quotidienne au Vietnam attire désormais des milliards de vues, devenant une nouvelle force dans la promotion de l’image nationale.

Des influenceurs internationaux séduits par la chaleur humaine du Vietnam

De nombreux influenceurs étrangers, tels que “Sam in Vietnam”, “Elena in Vietnam”, “Chiếc Tây Valentin” ou encore le YouTubeur Dustin Cheverier, se positionnent comme des “guides objectifs” pour les touristes souhaitant découvrir le pays.

Leur succès repose sur une approche naturelle et immersive : narration spontanée, intégration de mots vietnamiens dans les vidéos, parfois même de l’argot local, créant proximité, humour et authenticité.

Le Russe Sam Kupriyanov, né en 1988 et vivant à Hô Chi Minh-Ville, partage des moments surprenants de sa vie quotidienne au Vietnam. Son compte TikTok compte plus de 16 000 abonnés, certaines vidéos dépassant les cinq millions de vues.

"Pour moi, le Vietnam, c’est une vie de liberté, mais surtout un trésor humain fait de gentillesse et de générosité", confie-t-il. Il raconte qu’un jour, alors que sa moto était à court d’essence sur une route déserte, plusieurs Vietnamiens se sont arrêtés pour l’aider et lui ont acheté une bouteille d’essence sans accepter d’argent.

Dans d’autres situations, des ateliers de réparation ont remis sa moto en état gratuitement. "C’est cela, le cœur des Vietnamiens", dit-il.

À Hà Nội, la jeune lao Bouavone Phanthabouasy, créatrice du compte TikTok “Maysaa” (1,4 million d’abonnés), partage des vidéos virales sur les coutumes, la vie moderne et les grandes célébrations nationales du Vietnam.

Ses contenus sur les commémorations du 2 septembre ou de la Révolution d’Août ont largement contribué à diffuser l’image d’un peuple accueillant, uni et profondément patriotique.

Installé au Vietnam depuis 2014, l’Américain Dustin Cheverier présente, lui, la vie rurale et la culture populaire vietnamienne à travers ses vidéos YouTube suivies par 842.000 abonnés.

Les commentaires sous ses publications sont souvent remplis d’admiration et témoignent du désir de nombreux internautes d’explorer le pays.Les retours chaleureux du public vietnamien constituent une source de motivation importante pour ces générateurs de contenu.

"Lorsque nous parlons du Vietnam avec sincérité et affection, le monde le perçoit ainsi", affirme Sam Kupriyanov.

Une nouvelle force de diplomatie culturelle

Ces créateurs de contenus internationaux deviennent de véritables ponts culturels, contribuant à dissiper des stéréotypes persistants.

"Beaucoup d’étrangers pensent encore que le Vietnam est un pays pauvre — c’est totalement faux", souligne Sam. "Le Vietnam est ma seconde patrie, et ma mission est de connecter les cultures vietnamienne et russe".

De son côté, “Maysaa” réalise de nombreuses vidéos comparant les cultures du Laos et du Vietnam, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Selon plusieurs experts, le Vietnam pourrait intégrer plus activement ces influenceurs internationaux dans ses programmes de promotion culturelle et touristique.

À l’image de la Thaïlande ou de la République de Corée, qui collaborent déjà étroitement avec des influenceurs étrangers, le Vietnam gagnerait à mettre en place des mécanismes de coopération et de soutien adaptés. Une proposition émerge : instaurer un prix annuel “Ambassadeur créatif pour le Vietnam”, destiné à honorer les éditeurs numériques étrangers ayant apporté des contributions positives à la promotion de l’image du pays.

Sam Kupriyanov suggère également d’assouplir la politique de visa et de simplifier les démarches de résidence pour les créateurs de contenu : "Cela encouragerait les étrangers à rester plus longtemps, à vivre pleinement l’expérience vietnamienne et à partager l’histoire du pays avec le monde entier".

Construire un écosystème capable de nourrir la narration culturelle

Les influenceurs étrangers offrent souvent un regard neuf, objectif, curieux et émotionnellement riche du pays. Si les Vietnamiens racontent leur pays avec une sensibilité intime, les étrangers l’explorent comme un univers fascinant à découvrir.

Le Professeur associé Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, insiste sur la nécessité d’établir des mécanismes d’orientation souples : programmes d’immersion culturelle, séances de formation de courte durée, ou encore campagnes de communication conjointes. En parallèle, un code de conduite destiné aux producteurs de contenu étrangers aiderait à renforcer la responsabilité culturelle dans leur processus de production.

Selon les spécialistes, si le Vietnam parvient à cultiver un environnement créatif ouvert, à nourrir un amour authentique pour son identité culturelle et à mettre en place des politiques d’accompagnement adaptées, alors toute personne, quelle que soit son origine, pourra devenir un “ambassadeur culturel”, contribuant à diffuser l’image du Vietnam dans le monde de manière naturelle, positive et durable.

